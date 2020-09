Rückersdorf. Vernetzungszentrale Schulverpflegung war mit dem Workshop „Lebensmittel-Wertschätzung“ an der Grundschule Rückersdorf zu Gast.

„Es war sehr interessant und ich habe viel Neues über Lebensmittel erfahren. So habe ich Lebensmittel noch nie gesehen“, erzählt Erik zum Schluss des zweistündigen Workshops zum Thema „Lebensmittel-Wertschätzung“ an der Grundschule in Rückersdorf.