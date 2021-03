Im Geraer Hofwiesenpark ist am Mittwoch eine etwa zwölfjährige Ulme gepflanzt worden. Sie ersetzt den kranken, gefällten Baum. Ideengeber Bernd Krüger (von links), René Soboll aus der Stadtverwaltung und Karin Volkmer, die die Spendensammlung unter den Mitgliedern des Kreisverbandes Bündnis 90 / die Grünen startete, lockern die Erde um den Wurzelballen.

„Ich hätte fast geweint“, erzählt Bernd Krüger, Hüter der Städtepartnerschaft mit Sliven, am Mittwoch im Partnerschaftsgarten von Sliven von seinem Besuch 2019 in der bulgarischer Partnerstadt. Der Anblick der damals nur noch als Torso vorhandenen tausendjährigen Ulme machte ihn traurig. Als er dann am 15. November 2020 bei einem Spaziergang die kranke Ulme im Geraer Hofwiesenpark entdeckte, wurde aus der Traurigkeit eine Idee.