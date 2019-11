Die Nummer eins unter den legalen Drogen am Arbeitsplatz

Gera. Wie viele Menschen sind in Gera durch legale Drogen am Arbeitsplatz beeinträchtigt? Auch Videospiele haben immer größere Auswirkungen.

„Willen braucht man. Und Zigaretten“, sagte einst Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt auf die Frage hin, wie er sein Arbeitspensum bewältige. Es war eine andere Zeit. Heute wird die E-Zigarette gedampft. Das sei, so der Subtext etlicher Stammtischgespräche, Fünfminuten-Pausen-Debatten und Partyunterredungen, doch völlig unbedenklich. Diese Annahme ist falsch, oder zumindest noch nicht bestätigt, sagt nun Thomas Jochum, Psychiater am SRH Wald-Klinikum in Gera. „Wer weiß, was die Parfümstoffe anrichten“, sagt er. Abgesehen davon ist es das Nikotin, dass nachweislich Krebs erzeugt. Und das sei da auch drin.