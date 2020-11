Gera-Lusan. Regelschule in der Rudolstädter Straße in Gera wird im Alltag schon seit Jahren so bezeichnet.

Die Regelschule in der Rudolstädter Straße 51 in Lusan soll künftig offiziell „Die Vierte, Staatliche Regelschule Gera“ heißen. Einstimmig gab der Bildungsausschuss am Montag die Empfehlung, dass der Geraer Stadtrat am 3. Dezember so entscheidet.