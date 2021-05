Die Weiße Elster bei Wanderungen entdecken

Gera/Bad Köstritz. Umweltpädagogin Susanne Mohr lädt am Sonnabend Familien nach Gera und Bad Köstritz ein.

Zu zwei erlebnisreichen Touren an der Weißen Elster in Gera sind Kinder und Jugendliche sowie ihre Eltern oder Großeltern am Samstag 29. Mai 2021, eingeladen. Treffpunkte sind um 14 Uhr die Untermhäuser Brücke und später, um 16.30 Uhr das Wehr in Bad Köstritz.

Bei der Tour, geführt von Umweltpädagogin Susanne Mohr aus Gumperda, können Wassertiere wie Insektenlarven, Schnecken oder Käfer mit Kescher und Lupe entdeckt werden. „Wir forschen gemeinsam wie schnell der Fluss ist und welche Rolle die Inseln im Fluss für die Fische spielen. Flussentdecker sehen auch Merkmale, wo der Fluss in seiner natürlichen Gestalt verändert wurde“, sagt die Umweltpädagogin.

Einladung zum Flusstagebuch-Wettbewerb

Welche Rolle die Mauern spielen, die für den Hochwasserschutz errichtet werden, erfahren die Kinder und ihre Begleiter bei einem Gang entlang des Gewässers. Die Flusswanderung möchte auf den gerade gestarteten Flusstagebuch-Wettbewerb „Entdeckerfreuden an der Weißen Elster“ aufmerksam machen. Der Wettbewerb wird von der Thüringer Landgesellschaft mbH im Auftrag des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz ausgelobt und vom Verein Naturfreunde Thüringen unterstützt.

Die Teilnahme an der Flusswanderung ist kostenfrei. Um eine Anmeldung bei Susanne Mohr wird unter Telefon 0151 / 12818816 gebeten.

www.blickpunkt-elster.de/wettbewerb-flusstagebuch