Dieb flüchtet mit Beute: Einbruch in Geraer Fahrradkeller

Gera. Eine 70-jährige Anwohnerin hatte den Täter beobachtet und die Polizei gerufen.

Am Mittwoch ist in einen Fahrradkeller in der Pfortner Straße von Gera eingebrochen wurden. Gegen 04.20 Uhr meldete sich eine 70-jährige Anwohnerin bei der Polizei, da sie den Täter beobachtet hatte.

Noch vor Eintreffen der Beamten flüchtete der Unbekannte mit seiner Beute, einem weißen E-Bike der Marke Giant. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte er laut Polizei nicht mehr ausfindig gemacht werden.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zeugen sollen sich bitte bei der Polizei unter der Tel. 0365/829-0 melden.

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.