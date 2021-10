Diebe in Gera nehmen Leergut mit

Gera. Auf gleich mehrere Säcke voller Pfandflaschen hatten es die Langfinger abgesehen.

Ein Handwagen, drei Säcke voller Pfandflaschen und zwei Sixpacks Cola - das ist Ergebnis der Diebestour von Unbekannten in der Nacht zu Mittwoch. Die Polizei meldet bisher unbekannte Einbrecher, die in ein Mehrfamilienhaus in der Greizer Straße in Gera einbrachen und aus dem Kellerverschlag einer 21-Jährigen ebenjene Beute einsackten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Telefonnummer: 0365 / 8290.

Hochwertiger Audi in Hermsdorf gestohlen - Mit gefälschtem Führerschein unterwegs

OTZ-Newsletter für Gera Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mit dem Gegenverkehr zusammengestoßen - 70-Jährige in Gera schwer verletzt

Unfall nach Reifenplatzer in Meuselwitz