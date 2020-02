Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Diese Bauvorhaben stehen 2020 in Gera auf der Agenda

Im Jahr 2020 sollen einige Bauvorhaben und Stadtplanungen weitergeführt und abgeschlossen werden. Das teilt die Stadtverwaltung Gera mit. Im Amt für Bauvorhaben und Stadtplanung der Otto-Dix-Stadt stehen demnach zum Abschluss des Planverfahrens einige Punkte auf der Liste: So die Bauleitpläne von XXXLutz und Mömax Einrichtungshaus im Gewerbegebiet Tinzer Straße, der Wohnpark „Mozartstraße“ in Heinrichsgrün und die Bebauungsplanung für Geras Neue Mitte, so Amtsleiterin Daniela Hoffmann-Weber.

Acht Wohnhäuser im Wohngebiet Tschirchstraße

In die nächste Entwicklungsphase begleitet werden die Neubauten des „Wohngebietes Tschirchstraße“, mit denen acht Wohnhäuser entstehen sollen. Weitere Standorte für Einfamilienhäuser sollen durch Bebauungspläne ermöglicht werden zum Wohnen am Brütegrünzug in Lusan, auf der Südseite der Kaimberger Straße und in der Ortslage Kaimberg An der Treibe sowie für das Wohngebiet Baumgarten in Leumnitz.

Auch der Flächennutzungsplan mit Geltungsdauer bis 2035 werde als Vorentwurf entwickelt, heißt es in der Mitteilung. Eine weitere langfristige Planung stehe an mit der Entwicklungskonzeption Wohnen zur Entscheidung durch den Stadtrat 2020.

Fördermittel für Skater-Fun-Parkour, Rutheneum und Grundschule „Am Bieblacher Hang“

Das Amt für Bauvorhaben und Stadtplanung sorgt auch für Fördermittel. 2020 fließen diese unter anderem in den Grünzug am Skater-Fun-Parkour im Sanierungsgebiet „Parkstraße“. Weitere Mittel stehen zur Verfügung für die Sanierungs- und Neubauten auf dem Campus Rutheneum des Goethegymnasiums. Gefördert werden außerdem die Villa Meyer in der Clara-Zetkin-Straße und das Objekt am Gries 5.

Weitere Fördermittel stützen die Arbeiten der Stadtverwaltung selbst. Dies betrifft die Grundschule „Am Bieblacher Hang“ Gera, den Straßenbau für den letzten Bauabschnitt der Plauenschen Straße und die Belagserneuerung in der Quellenstraße, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

2019 rund 600 Baugenehmigungen und Vorbescheide bearbeitet

Die Arbeit des Amtes schließe im neuen Jahr an zahlreiche Bauprojekte und Planungen an, die noch 2019 ihre Genehmigung erhielten. Dazu gehören das „Ärztehaus Heinrichsbrücke“ und das „Einkaufszentrum Otto-Dix-Passage“. Insgesamt wurden 2019 rund 600 Baugenehmigungen und Vorbescheide bearbeitet, teilt die Stadtverwaltung Gera mit. Dazu gehörten unter anderem brandschutztechnische Sanierungen von Schulen, Kindereinrichtungen und Hochhäusern sowie Genehmigungen für einen Biomarkt in der Vogtlandstraße, für die Firmenerweiterung des Thüringer Kräuterhofes Am Flugplatz, für den Neubau der Kfz-Werkstatt von ATC-Autoteile in der Jacob-A.-Morand-Straße und den Neubau der Firma HYDAC International GmbH in der Ernst-Moritz-Jahr-Straße.