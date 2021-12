Diese Maßnahmen gelten nun gegen Geflügelpest im Kreis Greiz

Greiz. Diese Orte im Landkreis Greiz gelten nun als Überwachunsgzone.

Das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des Landkreises Greiz hat eine Allgemeinverfügungen zum Schutz vor der Geflügelpest erlassen. Darin sind für Geflügelhaltungen umfangreiche Schutzmaßnahmen angeordnet, die beim Betreten von Geflügelhaltungen, beim Ein- und Ausstallen von Geflügel oder dessen Transport einzuhalten sind. Ebenso ist der Zukauf von Geflügel über Märkte, Börsen oder von mobilen Händlern grundsätzlich verboten. Ausnahmen regelt die Verfügung. Des Weiteren verweist die Verfügung auf die Meldepflicht zu gehaltenem Geflügel.

Diese Orte im Landkreis Greiz gelten nun als Überwachunsgzone

In einer weiteren Allgemeinverfügung hat das Veterinäramt eine so genannte Überwachungszone festgelegt. Ausgangspunkt ist ein Ausbruchsbetrieb im Landkreis Altenburger Land. Die daraufhin auszuweisende Überwachungszone betrifft im Landkreis Greiz die Stadt Ronneburg mit Ortsteilen, Raitzhain und Grobsdorf, Paitzdorf mit Mennsdorf, Braunichswalde mit Vogelgesang, Gauern, Linda mit Pohlen, Seelingstädt mit Chursdorf, Friedmannsdorf, Zwirtzschen, Rückersdorf mit Haselbach und Reust. Für Geflügelhaltungen in den genannten Ortschaften legt die Allgemeinverfügung besondere Maßnahmen fest, die die Melde- und Aufzeichnungspflicht ebenso betreffen, wie das Verbringen von Fleisch, Eiern und anderen Erzeugnissen aus dem bzw. in den Bestand.

Der Wortlaut der Allgemeinverfügung ist auf der Webseite des Landkreises Greiz unter Bekanntmachungen nachzulesen: www.landkreis-greiz.de. Ebenso sind die Verfügungen zu den Geschäftszeiten im Veterinäramt in Zeulenroda-Triebes, Untere Höhlerreihe 4, einzusehen.