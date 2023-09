Diese Woche in Gera: Orientalisches Flair und viel Gastlichkeit

Gera. Interkulturelle Woche in Gera gestartet. Höhepunkte aus dem Programm.

Mit einem internationalen Familienfest im Hofwiesenpark ist die Interkulturelle Woche in Gera gestartet. Geigenkinder aus der Ukraine, Zelte von Syrern, Kaukasiern und Iranern mit Tee, Kaffee und vielen Informationen über Länder und Nationen und lustige Kinderspiele bestimmten das Programm.

Großes Fest in Lusan am Samstag

Am Dienstag findet ab 16.45 Uhr in der Volkshochschule ein Interkulturelles Training statt. Über die Vielfalt der christlichen Gemeinden in Gera wird ab 19 Uhr in der Freie evangelischen Gemeinde in der Eisenbahnstraße 7a gesprochen. Höhepunkt der Woche wird am Samstag ab 15 Uhr des Fest des Interkulturellen Vereins in Lusan in der Werner-Petzold-Straße 10 sein.