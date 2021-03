Digitale Studienmesse von Gera und Kreis Greiz auch in den Osterferien

Gera. Die Veranstalter empfehlen, sich in den Ferientagen in Ruhe mit dem Angebot zu beschäftigen. Heute und noch zweimal nach den Ferien sind Live-Vorträge geplant.

Seit dem 17. März findet die erste digitale Ausgabe der Ostthüringer Studienmesse statt. Mit dem Informations- und Beratungsangebot organisiert vom Landratsamt Greiz in Zusammenarbeit mit der Stadt Gera unterstützt die Messe noch bis zum 17. April Jugendliche und Schulabsolventen bei der Wahl des passenden Studiengangs und gibt wichtige Orientierungshilfe für die berufliche Zukunftsplanung.

Unter www.studienmesse21.de präsentieren rund 50 Aussteller ihre Studiengänge und Berufsbildungswege, darunter Hochschulen und Universitäten aus ganz Mitteldeutschland sowie eine Vielzahl an Unternehmen und Institutionen der Region. Das Projektteam und die Aussteller vermelden einen erfolgreichen Start und freuen sich auf die Osterferien. „In den Osterferien empfehlen wir, sich in Ruhe und entspannt mit dem Angebot auseinander zu setzen und in der Familie zu beraten. Der große Vorteil der Studienmesse in diesem Jahr ist, dass wir das Angebot volle vier Wochen zur Verfügung stellen“, erklärt Ivonne Hebel von der Wirtschaftsförderung Gera.

Das Online-Vortragsprogramm mit Live-Vorträgen der Studieneinrichtungen wird am Dienstag, 30. März, 14 bis 17 Uhr fortgesetzt. Auch am 13. und 15. April, jeweils 14 bis 17 Uhr, gibt es Live-Vorträge, können Interessierte per Live-Chat direkt mit den Fachleuten in Kontakt treten und sich unter anderem durch die Hochschulen Coburg, Erfurt, Gera-Eisenach, Magdeburg-Stendal, Nordhausen, Schmalkalden und die Universitäten Dresden, Freiberg, Ilmenau und Weimar, aber beispielsweise auch durch die Bundespolizei und Bundeswehr persönlich beraten lassen.

Mit der Friedrich-Schiller-Universität Jena, der Ernst-Abbe-Hochschule Jena und der Westsächsischen Hochschule Zwickau sind auch wieder die drei großen Regionalen dabei. Die Vorträge mit allen Terminen werden in den jeweiligen Ausstellerräumen und im Eingangsbereich der Messe angekündigt. Für die Besucherinnen und Besucher ist zudem eine Vielzahl an Videos abrufbar, in denen die Aussteller über die verschiedenen Ausbildungswege, Studienrichtungen und Karrieremöglichkeiten informieren.

Das Vortragsprogramm findet sich auf http://gera.de/studienmesse