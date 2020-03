Auf dem Parkplatz von Möbel Rieger in Gera haben die Aufbauarbeiten für die “Dino-Erlebniswelt” begonnen,.

„Dino-Erlebniswelt“ macht Station in Gera

Gegenwärtig laufen auf dem Parkplatz von Möbel Rieger in Gera die Aufbauarbeiten für eine besondere Ausstellung. Vom 6. bis 28. März präsentiert sich auf dem Gelände die „Dino-Erlebniswelt“. Dafür werden mehrere Zeltanlagen errichtet, damit sie wetterunabhängig ist. Die Erlebniswelt zeigt zahlreiche originalgetreu rekonstruierte Dinosaurier sowie bewegliche Dino-Animatronics. Durch aufwendige Dioramen, die die Tiere in ihrem Biotop nachempfundenen Kulissen zeigen sowie durch Schautafeln will sie Groß und Klein Wissenswertes über diese faszinierenden Giganten vermitteln. Fast 190 Millionen Jahre lang beherrschten sie die Erde.

Expedition mit Taschenlampen

Die „Erlebniswelt“ will den Besuchern jedoch mehr als eine Ausstellung bieten. An jedem Freitag- und Samstagabend beispielsweise können die Gäste von 17.30 Uhr bis 19 Uhr auf Dino-Expedition gehen. Mit Taschenlampen „bewaffnet“, wird zur Tour durch die dunkle Ausstellung eingeladen. Dort erwachen dann einige Dinosaurier zum Leben und laufen frei herum. Die dafür nötigen Taschenlampen werden gestellt oder können von den Besuchern auch mitgebracht werden.

Ausgrabungsstätte für die Jüngsten

Auf die jüngsten Gäste wartet in der Kinder-Zone zudem eine Ausgrabungsstätte. Außerdem können sie mit der Eisenbahn „Dino-Express“ Runden drehen und wer möchte, darf auf Urzeittieren reiten oder kann das Urzeit-Cafè besuchen.

Die „Dino-Erlebniswelt“ wird ab 6. März täglich von 11 Uhr bis 19 Uhr geöffnet sein. Der Eintrittspreis beträgt acht Euro pro Person. Kinder von drei bis 14 Jahren zahlen sieben Euro, Kindergartengruppen und Schulklassen sechs Euro pro Person.

Mehr Informationen zur Dino-Erlebniswelt gibt es ab 6. März unter Telefon: 0152/57867018. Mehr dazu auch im Internet unter: www.dino-erlebniswelt.de