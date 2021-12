Dix-Varieté im Geraer Hofgut

Gera. Eine Zeitreise in die Goldenen Zwanziger zu dem gebürtigen Geraer Maler Otto Dix mit dem Krystallpalast Varieté Leipzig. Vorverkaufsstart beginnt.

„Alles muss ich sehen“ lautete einer der Leitsätze des Malers Otto Dix, der ihn veranlasste, sich jeglichen Erfahrungen auszusetzen, die ihm das Leben bot. Am 2. Dezember wäre sein 130. Geburtstag gewesen. Diesem Motto wird vom 6. bis 16. Oktober 2022 in Gera auch ein gleichnamiges Kultur-Event rund um den bedeutenden Sohn der Stadt gerecht. „Alles muss ich sehen – Varieté zu Otto Dix“ verspricht eine verschiedene Kunstformen vereinende Show zwischen Theater, Varieté und neuem Zirkus. Sie nimmt das Publikum, flankiert von einem kulinarischen Rahmenangebot, auf eine Zeitreise in die 1920er-Jahre in die Hochphase des Varietés und zugleich bedeutende Schaffensperiode von Dix mit. Im Hofgut in Gera-Untermhaus unweit zum Geburtshaus des Künstlers erleben die Gäste in einem Spiegelzelt eine Auseinandersetzung mit seinen weltweit gefeierten Bildern.

Tänzer, Akrobaten, Musiker, Sänger und Schauspieler des Krystallpalastes Varieté Leipzig erwecken Motive und Figuren aus ausgewählten Dix-Werken zum Leben und mit ihnen die „Goldenen Zwanziger“ in all ihren Facetten. So treffen der Saxophonspieler und die vergnügungssüchtigen Nachtschwärmer aus Dix` wohl bekanntestem Gemälde „Großstadt“ im Laufe der Vorstellung auf weitere Gestalten.

OTZ-Newsletter für Gera Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Karten ab sofort: www.allesmussichsehen.de