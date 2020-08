Dixie Mix Altstars spielen im Schlossgarten Gera

Mit den Dixie Mix Altstars beendet der BUGA-Förderverein am Samstag, dem 22. August, die Konzertsaison auf dem Osterstein. Für Dixielandsound vom Feinsten sind die Ronneburger Multiinstrumentalisten bekannt.

Die Dixie Mix Altstars sind gestandene Musiker und bringen Erfahrungen von den unterschiedlichsten musikalischen Formationen mit. Im Jahre 2018 konnten die sieben Herren mit der schwarzen Melone ihr 20-jähriges Bestehen feiern. Während dieser langen Zeit gastierte die Formation bei zahlreichen Veranstaltungen in Thüringen, in anderen Bundesländern, in Tschechien und in Frankreich. Bei der diesjährigen Feté de Musique in Gera als Stream waren sie im Küchengarten vertreten. Die musikalische Palette reicht von Dixielandklassikern wie „Ice Cream“, „Blueberry Hill“ und „Die alten Rittersleut“ bis hin zu volkstümlichen Titeln und Schlagern. Mitklatschen ist ausdrücklich erwünscht. Ein „Livehaftiges“ Wiedersehen mit der Dixielandkapelle gibt es am 22. August in der grünen Oase hoch über Gera.

Am Veranstaltungstag wird ein Fahrservice zwischen dem Mohrenplatz und dem Schloss Osterstein angeboten. Zu diesem Konzert steht bei extremen Witterungsbedingungen die Marienkirche am Mohrenplatz als Ausweichvariante zur Verfügung. Dort gelten aktuell strengere Hygienemaßnahmen als im Schlossgarten, ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung beim Betreten unbedingt einzuhalten. Der Eintritt zum Konzert ist wie immer frei. Beginn ist um 15 Uhr. Zum Erhalt des Kleinods über der Stadt wird um Spenden gebeten.