Doku über Chaos Computer Club vorab auf der Osterburg Weida

Zum bundesweiten Digitaltag am 18. Juni wird auf der Osterburg der Film „Alles ist eins. Außer der 0.“ gezeigt.

Weida. Der Film „Alles ist eins. Außer der 0.“ wird zum bundesweiten Digitaltag am Freitag gezeigt, passend zur nun eröffneten Ausstellung „Digital. Auf den Punkt gebracht“.

Aus Anlass des bundesweiten Digitaltags am 18. Juni wird auf der Weidaer Osterburg am Freitag, 18 Uhr, einen besondere Veranstaltung angeboten. In Zusammenarbeit mit dem Metropol-Kino Gera und dem Künstlerstammtisch Osterburg ist eine Filmvorführung geplant, die thematisch zur gerade erst eröffneten Jahresausstellung „Digital. Auf den Punkt gebracht“ passt.

Gezeigt wird in einer Vorstellung vor dem offiziellen Filmstart der Dokumentarfilm „Alles ist eins. Außer der 0.“ von Klaus Maeck und Tanja Schwerdorf über die deutsche Hacker-Institution „Chaos Computer Club“. Der Eintritt zum Film ist im Museumseintritt inklusive.

Mehr Infos zur Osterburg: www.osterburg-vogtland.eu

Mehr Infos zum Film unter: https://allesisteins.film/