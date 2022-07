Doppelte Umleitung: Teil der A4-Anschlussstelle Gera-Langenberg wird gesperrt

Gera. Autofahrer, die auf der A4 nach Gera fahren, müssen sich für zwei Monate auf weitere Behinderungen einstellen.

Erhebliche Verkehrsbehinderungen warten auf Autofahrer vom Montag, 4. Juli, bis Mittwoch, 31. August, auf der A4 bei Gera. Die Autobahngesellschaft des Bundes kündigte am Freitag an, dass die Anschlussstelle Gera-Langenberg in Fahrtrichtung Frankfurt/Main wegen des Fahrbahnbaus komplett gesperrt wird.

Als offizielle Umleitungsempfehlung gibt die Autobahngesellschaft folgendes an: Wer aus Dresden kommend in Gera-Langenberg die Autobahn verlassen möchte, soll weiter bis nach Rüdersdorf fahren und an der dortigen Anschlussstelle in Richtung Dresden wechseln, um in Gera-Langenberg abzufahren.

Großer Umweg für Autofahrer, die von Gera in Richtung Frankfurt/Main wollen

Wer in Gera-Langenberg in Richtung Frankfurt/Main auffahren möchte, soll zunächst die Auffahrt in Richtung Dresden nutzen und die A4 am Geraer Kreuz in Richtung Zeitz (B2) verlassen, an der Anschlussstelle Dorna abfahren und in Richtung Gera wieder auffahren, um am Geraer Kreuz in Richtung Frankfurt auf die Autobahn zu kommen. Nötig wird der zweite Umweg wegen der Sperrung der Parallelfahrbahn am Geraer Kreuz in Richtung Frankfurt, wie Tino Möhring von der Autobahngesellschaft erläutert.

Die Stadt Gera empfiehlt deshalb, alternativ von Gera über Saara und St. Gangloff zur A9-Anschlussstelle Hermsdorf-Süd zu fahren und übers Hermsdorfer Kreuz auf die A4 in Richtung Frankfurt zu wechseln.

Teil einer großen Baumaßnahme an der A4 bei Gera

Die Arbeiten an der Anschlussstelle sind Teil eines großen Bauprojektes. Seit 1. November 2021 läuft die Fahrbahnsanierung zwischen den Anschlussstellen Rüdersdorf und Gera-Leumnitz auf zirka acht Kilometern Länge. Zusätzlich werden die Entwässerungsanlagen und die Schutzeinrichtungen erneuert. Kleinere Instandsetzungen an Brückenbauwerken begleiten die Gesamtbaumaßnahme, die nach aktueller Planung Ende 2023 beendet sein wird. Die Kosten werden mit 37,5 Millionen Euro veranschlagt.

