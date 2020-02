Draisine zur Instandsetzung in Bad Köstritzer Landtechnik-Firma

In der Firma Kahlenbach Landtechnik in Bad Köstritz wurde die Draisine wieder instand gesetzt, V.l. Mechaniker, Uwe Födisch, Werkstattleiter Tommy Adler und Konrad Grau, Lehrling 3. Lehrjahr zum Land- und Baumaschinenmechatroniker.

Geschafft. Heute tritt die Handhebeldraisine ihre Reise wieder nach Pölzig an. Das einstige Bahndienstfahrzeug, betrieben durch Muskelkraft oder Motor, wurde zur Inspektion von Eisenbahnstrecken sowie zum Transport von Arbeitern und Werkzeug genutzt.

Die Interessengemeinschaft GMWE – Pölziger Bahnhof besitzt eine solche Handhebeldraisine. Seit letztem Jahr können die Besucher auf einer kleinen wieder aufgebauten Strecke mit dieser im Bahnhof Pölzig unterwegs sein. Allerdings musste das Fahrzeug überholt werden. Anfang dieses Jahres kam die Draisine in die Kahlenbach Landtechnik Bad Köstritz. „Wir setzten die Bremsen instand. Außerdem bekam der Wagen im Einstiegsbereich eine Sicherheitskette“, sagte Werkstattleiter Tommy Adler. „Alle Arbeiten haben wir unentgeltlich gemacht.“

Das Unternehmen half nicht zum ersten Mal dem Pölziger Verein. „Es stand uns schon mehrmals mit Technik zur Seite. Anfang 2019 hatte die Firma auf unserem Gelände die Gleise umgesetzt. Spezialisiert auf die Reparatur von Land- und Baumaschinen sind die Mechatroniker einiges gewöhnt. Arbeiten an einem Schienenfahrzeug waren selbst für sie etwas Neues“, meinte Gunar Oldenbruch.

Die Interessengemeinschaft GMWE – Pölziger Bahnhof e.V. erinnert im ehemaligen Bahnhof Pölzig auch in einem Museum an die Geschichte der Gera-Meuselwitz-Wuitzer Eisenbahn AG. Diese Schmalspurbahn verkehrte von 1901 bis 1969 und versorgte vor allem Gera mit Braunkohle aus dem Meuselwitzer Revier. Ziegel- und Kalkwerke sowie die Landwirtschaft profitierten ebenfalls von der Bahn als Transportpartner. In den 60er-Jahren sank deren Bedeutung. Die Stilllegung war für 1970 geplant. Allerdings sorgte ein Jahr zuvor ein Unwetter für das frühzeitige Aus der „Wuitzer“, wie sie liebevoll genannt wurde.

Seit 2010 hat sich der Pölziger Verein der Traditionspflege und Heimatgeschichte rund um diese Bahn verschrieben.

Besucher können am 3. Mai zur zweiten Bahndammwanderung von Pölzig über Brahmenau zur Reussengrube in Cretzschwitz auch mit der Draisine fahren. Das Museum ist an diesem Tag ebenfalls geöffnet.