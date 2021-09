Dramaturgin aus Luxembourg liest in Gera

Autorin Tatjana Böhme-Mehner liest am Samstag in Altenburg und am Sonntag in Gera aus ihrem neuesten Werk „Leipziger Mörderquartett".

Gera/Altenburg. Theatertipps: In Altenburg spielt das Philharmonische Orchester in der Brüderkirche zur Eröffnung des Tages es offenen Denkmals.

Nach ihrer Lesung am Sonnabend, 11. September, um 19.30 Uhr im Theaterzelt Altenburg kommt Autorin Tatjana Böhme-Mehner mit ihrem druckfrischen Debüt-Krimi mit dem Titel „Leipziger Mörderquartett“ am Sonntag, 12. September, um 11 Uhr in die Bühne am Park Gera.

Für den Krimi schöpfte die Musikpublizistin aus ihrer Erfahrung als Musikkritikerin für mitteldeutsche Medien. Viele Jahre war die promovierte Musikwissenschaftlerin auch für die „Ostthüringer Zeitung“ tätig und schrieb auch über Konzerte und Musiktheaterproduktionen des Theaters Altenburg Gera, ein Haus, mit dem sie seit ihrer Kindheit verbunden ist. Seit 2015 arbeitet sie als Dramaturgin an der Philharmonie Luxembourg.

Auch in diesem Jahr findet zum Tag des offenen Denkmals das Eröffnungskonzert in der Brüderkirche in Altenburg statt, und zwar am Freitag, den 10. September, um 19.30 Uhr. Musiker des Philharmonischen Orchesters Altenburg Gera sowie Bariton Johannes Beck musizieren unter der Leitung von Kapellmeister Thomas Wicklein, der sowohl dirigierend als auch moderierend Ausblicke auf die neue Spielzeit des Theaters Altenburg Gera gibt. Werke von Johann Strauß, Albert Lortzing, Gerd Natschinski und anderen Komponisten werden erklingen.

Eintrittskarten für die Lesung mit Tatjana Böhme-Mehner gibt es unter Telefon 0365/82 79 105 oder online unter www.theater-altenburg.de.