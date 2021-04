Drei Bischöfe thronen vis-à-vis des Doms

Wünschendorf. Fünf Bronzeskulpturen von Volkmar Kühn treten am Mittwoch die Reise zur Buga an - Schau auf dem Petersberg

In den vergangenen Tagen hat Bildhauer Volkmar Kühn einige seiner lebensgroßen Freiluftbronzen am Kloster Mildenfurth noch einmal genau in Augenschein genommen. Akribisch hat er sie gesäubert und mit einer Schicht Hartwachs überzogen. Fein matt glänzen die Skulpturen am Mittwochmorgen in der Sonne – und warten auf den Abtransport. Fünf Werke – die „Grenzgänger“, „Große Verführungsgruppe“, „Mensch mit Tier (Hermelinchen)“, „Mensch 2000“ und die „Bischöfe“ treten an diesem Tag die Reise nach Erfurt an: Volkmar Kühn stellt sie im Rahmen der Buga auf dem Petersberg aus. Die jüngste Arbeit – „Lebensgöttin 2021“ – folgt etwas später. „In sitzender Haltung, mit behütendem Gestus allen Lebens, erinnert sie an die griechische Muttergottheit“, beschreibt der Wünschendorfer sein neues Kunstwerk, dessen Sockel gerade in Gera angefertigt wird. Es soll im unmittelbaren Umfeld des Kommandantenhauses, welches zum Petersberg-Entrée geworden ist, positioniert werden.

„Ich glaube immer wieder an die Kraft der figurativen Kunst, die die Seele, das Herz und den Verstand des Menschen in Bewegung hält“, sagt Volkmar Kühn. Er freut sich sehr, seine Kunst auf diesem Buga-Gelände präsentieren zu dürfen. „Dort bekommen die Werke eine völlig neue, zeitgemäßere Wertigkeit. Es ist ein baulich wunderschönes Areal entstanden. Mich hat es vor Begeisterung fast umgehauen“, schwärmt der Bildhauer. Den Besuchern möchte er seine Plastiken als nachdenklich-anregendes Pendant zur heiteren Blumenpracht anbieten. Gemeinsam mit seiner Frau Marita Kühn-Leihbecher und Organisatoren war der Künstler zweimal vor Ort, um die besten Mini-Standorte auszuwählen. „Es stimmt immer noch im Herzen“, meint er schmunzelnd zur endgültigen Positionierung. Die drei Bischöfe zum Beispiel, die im Kloster am ehemaligen romanischen Portal zu finden waren, werden in Erfurt mit Blick auf den Dom platziert. „Ursprünglich waren sie gar nicht mit vorgesehen, aber dann hat sich diese Idee manifestiert und ich finde sie klasse“, so Kühn.

Landschaftsbauer des Garten- und Friedhofsamtes Erfurt – für sie gleichfalls ein Abenteuer, dazu jenseits der Stadtgrenze – bereiten die Bronzen für den Lkw-Transport vor. Vorsichtig bauen sie die etwa 100 bis 200 Kilogramm schweren Figuren ab. Einzeln transportieren sie sie auf einer dicken Matratze mittels kleinem Radlader zum Grundstückstor. Nachdem die Skulpturen in Schutzfolie gehüllt sind, werden sie in dem mit Sandboden versehenen Container abgelegt. Volkmar Kühn kann es kaum erwarten, seine Kunst an neuer Stätte zu erleben. Dann möchte er mit seinen Werken noch einmal Zwiesprache halten.