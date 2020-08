Gera. Vorsitzender der Verkehrswacht in Gera plädiert für Routineuntersuchung bei älteren Autofahrern.

Drei Fragen an Klaus-Dieter Tolle

Seit 2010 ist Klaus-Dieter Tolle 1. Vorsitzender der Verkehrswacht in Gera. Mit vielen Aktionen möchte der Verein zur Verkehrserziehung und -aufklärung beitragen, unter anderem mit Verkehrsteilnehmerschulungen in Gera und im Landkreis Greiz. Im vergangenen Jahr waren es über 100 Veranstaltungen, an denen etwa 2000 Personen teilnahmen. Vor allem Senioren nutzten diese. Der 62-Jährige fährt im Jahr etwa 30.000 Kilometer.