Gera. Am 21. Juni findet zum siebenten Mal in Gera das Straßenmusikfestival Fête de la Musique statt. Die Vorbereitungen laufen bereits.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Drei Fragen an: Lothar Hoffmann zur Fête de la Musique 2020

Das Jahr ist erst eine gute Woche alt, da richtet sich der Blick von Lothar Hoffmann schon wieder auf den Sommeranfang. Am 21. Juni findet zum siebenten Mal in Gera das Straßenmusikfest Fête de la Musique statt, bereits jetzt läuft die Suche nach musikalischen Beiträgen auf Hochtouren.

Sie rufen jetzt schon Musiker und Bands auf, sich anzumelden. Warum so zeitig?

Was heißt zeitig: Es sind schon einige Anmeldungen eingegangen und je früher man zusagt, desto günstigere Plätze können wir anbieten. Außerdem buhlen ja auch andere Städte bei dem weltweit an dem Tag gefeierten Fest um Musiker. Und dann hilft es uns ja auch organisatorisch, wenn wir frühzeitig wissen, wie viele Musikformationen wir erwarten können. Einige Sachen sind auch schon fix: Das Eröffnungskonzert am 20. Juni, wieder abends in der Johanniskirche, bestreitet in diesem Jahr das Youth World Music Orchestra aus Kassel. Und zur Eröffnung am 21. Juni auf dem Markt haben wir die Rüdersdorfer Schalmeien, die haben das schon vor zwei Jahren angefragt.

Wer darf zur Fête denn alles mitmachen?

Prinzipiell jeder. Es kann so ziemlich jedes Genre dabei sein, je breiter der Stilmix, desto besser. Auch heben wir mit unserem Aufruf für 2020 wieder hervor, dass immer auch die Möglichkeit besteht, sich spontan an diesem Tag auf die Straße zu stellen und zu musizieren, so lange andere nicht gestört werden. Ansonsten gilt: Die Fête kostet keinen Eintritt, die Musiker spielen ohne Gage.

Wo muss man sich anmelden?

Die Anmeldung läuft in diesem Jahr komplett über unsere Internetseite www.musiquegera.de unter der Rubrik „Mitmachen“. Hier dürfen sich gern alle melden, die der Stadt Gera wieder einen klangvollen Sommeranfang bereiten und die ganze Innenstadt Geras für einen Tag zum Klingen, Tönen und Schwingen bringen wollen.