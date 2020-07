Gera. Juliane Geske von der Handwerkskammer Ostthüringen über die Last-Minute-Lehrstellenbörse im September in Gera

Drei Fragen: Last Minute eine Lehrstelle finden

Juliane Geske ist Mitarbeiterin des Projektes „Passgenaue Besetzung“ bei der Handwerkskammer für Ostthüringen. In diesem werden Mitgliedsbetriebe bei der Suche nach Azubis unterstützt. Das ist in diesem besonderen Jahr umso wichtiger, weshalb die Handwerkskammer mit einer Last-Minute-Börse am 19. September ein neues Format anbietet.

Welchen Einfluss hat die Corona-Krise auf den Ausbildungsmarkt?

Bedingt durch die Coronakrise hatten viele Handwerksunternehmen kaum Möglichkeiten, ihre freien Lehrstellen richtig zu bewerben. Praktika waren oftmals nicht möglich. Bildungsmessen sind abgesagt worden. Die Folge ist, dass sich Jugendliche weniger zu Fragen der Berufswahl informieren und ausprobieren konnten.

Was will die Handwerkskammer interessierten Jugendlichen jetzt anbieten?

Wir haben uns entschieden, speziell für das Ostthüringer Handwerk, unser im Mai dieses Jahres coronabedingt ausgefallenes Ausbildungsevent „#einfachmachen“ am 19. September in der Zeit von 10 bis 16 Uhr in der Bildungsstätte Gera-Aga nachzuholen. Handwerk zum Ausprobieren und Mitmachen steht dabei im Mittelpunkt, um die Jugendlichen bei ihrer Berufswahl doch noch zu unterstützen.

Wie können Firmen auf ihre freien Lehrstellen aufmerksam machen?

Neben unserer eigentlichen digitalen Lehrstellenbörse auf der Homepage bieten wir erstmals zum Ausbildungsevent eine Last-Minute-Lehrstellenbörse kostenfrei für Handwerksbetriebe an. Betriebe, die noch suchen, können sich mit ihren Ständen präsentieren. Anmeldungen sind bis zum 14. August möglich. Da ein Einstieg in das Ausbildungsjahr 2020/2021 noch bis in den Oktober hinein möglich ist, hoffen wir, dass damit sozusagen im Endspurt noch unbesetzte Lehrstellen durch potenzielle Interessenten besetzt werden können.

Anmeldung für Unternehmen: Telefon (0365) 8 22 51 74 oder per E-Mail: geske@hwk-gera.de; Zur Online-Lehrstellenbörse: www.hwk-gera.de/lehrstellenboerse