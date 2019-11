Vorlesung im Audimax in der Dualen Hochschule in Gera

Drei Jahre Duale Hochschule

Mit rund 540 Studienanfängern und 1450 eingeschriebenen Studierenden konnte die Duale Hochschule Gera-Eisenach (DHGE) auch zu Beginn des neuen Studienjahres das Niveau ihrer Einschreibungen fortsetzen, wie die Einrichtung in einer Pressemitteilung mitteilt.

Damit liegt die aktuelle Zahl der Neueinschreibungen um rund ein Viertel und die Gesamtstudierendenzahl um rund ein Fünftel über den Werten aus dem letzten Studienjahr. In Gera wurde mit rund 350 Neuimmatrikulationen der Spitzenwert des Vorjahrs (340) nochmals übertroffen, 70 Prozent mehr als zuletzt zu Berufsakademiezeiten. Die Gesamtzahl der am Campus eingeschriebenen Studierenden steigt damit auch in diesem Jahr weiter an. Von 850 im Vorjahr auf 890. Im Semester 2015/16 waren es nur 650, heißt es in den Mitteilung.

Informatik, Elektrotechnik und Soziale Arbeit gefragt

Besonders dynamisch zeigten sich die in Gera konzentrierten Studienangebote der Informatik und Elektrotechnik mit rund 145 Studienanfängern sowie der Studiengang Soziale Arbeit mit 130 Studienanfängern. Beides seien historische Spitzenwerte. Gegenüber 2015/16 haben sich die Studierendenzahlen in den technischen Studienangeboten am Campus um über 60 Prozent auf rund 330 erhöht und im Studienbereich Soziales um über 40 Prozent auf 345 Studierende.

Vergleichsweise moderat ist der Zuwachs an dualen Betriebswirtschaftsstudenten mit über 5 Prozent gegenüber dem letzten Studienjahr.

Lehrpersonal aufgestockt

Dank bereitgestellter Haushaltsmittel konnte der Ausbau des hauptamtlichen Lehrpersonals untersetzt werden. Derzeit seien an der DHGE 47 ihrer 50 Professorenplanstellen besetzt. 26 davon seien in Gera. Hinzu kommen fünf Lehrkräfte für besondere Aufgaben, womit die Zahl der hauptamtlich Lehrenden rund ein Drittel höher ist als bei der Gründung der DHGE im Herbst 2016.

Seitdem konnten elf Berufungsverfahren erfolgreich abgeschlossen werden. Die Professorenzahl im Studienbereich Soziales sei demnach um 60 Prozent auf acht und im Bereich Informatik und Elektrotechnik um die Hälfte, somit auf neun Professoren, angestiegen.

Räumliche Erweiterungsmaßnahmen am Campus

Um den Zuwachs an Studierenden und Personal am Campus räumlich abzusichern, wurden umfangreiche Erweiterungsmaßnahmen auf den Weg gebracht, heißt es in der Mitteilung. Nächstes Jahr wird das erste Obergeschoss im Schloss Tinz für Büroflächen ausgebaut. Darüber hinaus soll bis 2022 ein Lehrgebäude längs der Siemensstraße errichtet werden, in dem auf rund 1500 Quadratmetern zusätzliche Seminarräume, Laborflächen, Sozialpädagogik-Sonderflächen sowie weitere Büros eingerichtet werden sollen. Die Genehmigungen der beteiligten Ministerien sei bereits im Sommer erteilt worden, teilt die Hochschule mit. Die Kostenfinanzierung von rund 7,5 Millionen Euro werde durch Bundeshochschulfördermittel und aus DHGE-Rücklagen erfolgen. Den passenden Architekten solle über einen Entwurfswettbewerb des Landesbauamtes gefunden werden. Das neue Gebäude soll das ehemalige Kreiswehrersatzamt (KWEA) ablösen, das seit 2009 von der DHGE als provisorisches Ausweichquartier genutzt werde. Für den dauerhaften Lehrbetrieb sei das Gebäude jedoch wegen baulicher Einschränkungen nicht geeignet, heißt es. „Wir sind jedoch froh und dankbar, dass wir das KWEA haben, denn sonst wären wir aktuell nicht betriebsfähig“, betont DHGE-Präsident Burkhard Utecht. So wurden in diesem Jahr für den „Ansturm“ von Technik-Studierenden zusätzliche Laborflächen und Rechnerräume im Erdgeschoss eingerichtet.