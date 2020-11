Dieser sonnige Sommer bescherte dem einen oder anderen Nussbaumbesitzer eine reiche Ernte. Daher möchte ich Sie heute dazu animieren, einen Teil davon zur eigenen Ölgewinnung zu nutzen, denn selbst gemachte Öle schmecken nicht nur, sondern sind vor allem gesund. Für eine Flasche des gesundes „Goldes“ benötigt man etwa drei Kilogramm Hasel- oder Walnüsse.

Die Nüsse müssen vor dem Pressen drei bis vier Wochen trocknen. Dazu am besten die Nüsse knacken, die Schalen entsorgen, die Nusskerne auf einem Blech ausbreiten und an einem warmen Ort trocknen lassen. Nach der Trocknungsphase die Nusskerne in einen Standmixer geben und fein pürieren. Den so entstandenen Brei in ein Geschirrtuch geben und kräftig pressen oder den Brei „abdrehen“ bis das Öl austritt.

Aber Obacht: nehmen Sie nicht zu viel der Masse auf einmal, sonst wird das Pressen sehr schnell zu einer großen Herausforderung. Im Anschluss füllen Sie das gesammelte Öl in eine wiederverschließbare Flasche, am besten mit Gummidichtung, um. Das Öl sollte für weitere zwei bis drei Wochen an einem dunklen Ort reifen. Nach dem ersten Öffnen muss das Öl im Kühlschrank aufbewahrt werden.

In der nächsten Kolumne gibt es den Abschlussbeitrag zum Thema Kräuteröle selber machen. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Spaß beim ersten „Pressversuch“ und wünsche ein wunderbares Wochenende.

topfgefluester@gmail.com