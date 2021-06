Dreijähriger läuft in Auto und wird verletzt - Unter Alkohol Frau angefahren und verletzt

Die Polizei meldet diese Unfälle und eine größere Schmiererei in Gera.

Alkoholisiert Fußgängerin angefahren und verletzt

Eine 49-jährige Frau wollte Montagabend gegen 18.45 Uhr von einem Supermarktparkplatz auf die Reichsstraße eibiegen. Dabei bemerkte sie offenbar eine Fußgängerin (24) zu spät und stieß mit dieser zusammen, so dass sie zu Boden fiel. Die verletzte 24-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Pkw-Fahrerin mit über 1,3 Promille nicht unerheblich unter Alkohol stand. Die 49-Jährige musste zu Blutentnahme, ihr Führerschein wurde sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Dreijähriger läuft in Auto und wird verletzt

Einen großen Schutzengel schien der Dreijährige bei sich gehabt zu haben, als er am Montag kurz vor 14 Uhr offensichtlich unvermittelt auf die Eisenbahnstraße in Gera lief. Denn dort erfasste ihn ein herannahender VW-Fahrer. Glücklicherweise wurde der Kleine nur leicht verletzt, auch wenn ihn ein Rettungswagen dennoch ins Krankenhaus gebracht hatte. Die Eltern des Kindes waren ebenfalls vor Ort. Die Geraer Polizei ermittelt.

Radweg beschmiert

Unbekannte Täter trieben in der Zeit vom 27. zum 28. Juni ihr Unwesen am "Elsterradweg", speziell im Bereich des Paul-Vogel-Weges, in Gera. Im Tatzeitraum zwischen 20 Uhr und 7 Uhr beschmierten der oder die Täter den Radweg mit verschiedenen Schriftzügen und verursachten auf diese Weise Sachschaden.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zu den Verursachern: Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 8234-1465 zu melden.

Werbeschild beschädigt

Offenbar mit einem Stein beschädigter unbekannter Täter ein in der Zeitzer Straße aufgestelltes Werbeschild und entfernten sich unerkannt. Zeugen: Tel. 0365 / 829-0.

