Drittes Schlosskonzert auf Osterstein

Der Chor „Luftikus“ war am Samstag bei herrlichem Sommerwetter zu Gast beim dritten Konzert des Buga-Fördervereins im Schlossgarten hoch über der Stadt. 70 Zuhörer sind zum Schloss Osterstein gekommen und erfreuten sich an dem abwechslungsreichen Musikprogramm von Gospel über Folklore bis hin zu Hits und Schlagern. Bereits 2005 haben sich die 16 Damen unter Leitung von Doreen Zacharias in der gleichnamigen integrativen Kindertagesstätte in Ronneburg zusammengefunden und musizieren seitdem gemeinsam.