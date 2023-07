Droht zu verfallen: Zuschuss für Smart City Gera

Heinz Klotz und Hochschul-Professor Jürgen Müller (von links) sind Akteure in der Smart City Gera und wollen die Flexibilität der städtischen Verwaltung vorantreiben.

Gera. Für zwei Millionen Euro werden eilig Projekte gesucht. Bürger fühlen sich nicht genügend eingebunden von der Stadt.

In der Smart City Gera klemmt es aktuell mächtig. Acht Projekte aus einer weit längeren Vorschlagsliste wurden ausgewählt, die aus der Sicht des Bundes förderfähig sind und die jetzt auch vom Stadtrat bestätigt wurden. 3,3 Millionen Euro stehen dafür zur Verfügung. Bleiben zwei Millionen Euro mögliche „Rest-Fördermittel“, die Gera für die effiziente und nachhaltige Stadtentwicklung mit Hilfe intelligenter Technologien einsetzen könnte. Doch diese drohen zu verfallen.

Das Problem: Um die zwei Millionen Euro Rest-Förderung zu bekommen, muss Gera mit weiteren Vorhaben aufwarten, die vom Stadtrat zu bestätigen sind und die aus der Sicht des Zuschussgebers Bund auch förderfähig sind. Ultimo ist der 30. Juni 2024. Erzwungene Eile, die sowohl bei Stadträten wie auch Akteuren auf heftige Kritik stößt. Nicht nur, dass mal eben eilig umsetzbare, förderfähige Ideen geboren, ausgefeilt beschrieben und eingereicht werden müssen. Im Geraer Rathaus fehlt es vor allem auch an geeignetem Personal, das den Smart-City-Prozess in der Stadt führen könnte. Das hat die Koordinierungs- und Transferstelle SMARTCities (KTS) schon im Vorjahr festgestellt. Die KTS prüft im Auftrag des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen gemeinsam mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) die eingereichten Strategiedokumente und Vorhaben.

Im Rathaus fehlt Personal für den Wissenstransfer

Bereits im November 2022 hatte die Koordinierungsstelle der Stadt Gera die Auflage erteilt, die Personalkapazitäten, die ebenfalls zu 90 Prozent durch den Bund gefordert werden, aufzustocken. Der Grund: Ohne zusätzliches besteht die Gefahr, „dass die Maßnahmen in der Umsetzungsphase nicht ausreichend betreut und die Stadt Gera ihrer Verpflichtung, aktiv am Wissenstransfer mitzuwirken, nicht hinreichend nachkommen kann“. Das hätte – so die KTS – zur Folge, dass weitere Maßnahmen nicht für eine Förderung ausreichend qualifiziert werden können. Sprich: Neue Ideen für eine Smart City Gera könnten binnen eines Jahres nicht soweit reifen, dass sie den Kriterien des Bundes entsprechen und die zwei Millionen Euro Rest-Fördergeld würden für Gera ganz oder zumindest teilweise verfallen.

Erst im kommenden Jahr will Gera eine zusätzliche Stelle im Smart-City-Projektbüro im Amt für Zentrale Steuerung schaffen und entsprechende Finanzen dafür bereit halten. Allerdings verschärft sich die Personallage gerade: Der Amtsleiter für Zentrale Steuerung hat gerade seinen Hut genommen und zum 30. Juni die Stadtverwaltung verlassen. Aus Sicht von Stadtrat und Akteuren ein weiterer Hinderungsgrund, dass es schnell vorangehen könnte.

Wie Gera in Zukunft voranzubringen ist

Die Entwicklung Geras zu einer Smart City sei nicht aufzuhalten, sind sich die Geraer Akteure und Ideengeber Heinz Klotz und Hochschul-Professor Jürgen Müller sicher. Aber: „In der Stadtverwaltung braucht es Leute, die das können. Bei Bedarf muss Kompetenz von außen herangeholt werden.“ Aus ihrer Sicht fehle im Rathaus Flexibilität und Professionalisierung, um diese Entwicklung voranzutreiben. Ihre Forderung: Die Stadt muss sich öffnen für mehr Bürgerbeteiligung, Wirtschaft und Hochschulen in Gera müssen eingebunden werden. Der Vorschlag des Professors: „Jungen Wissenschaftlern den Auftrag erteilen herauszufinden, wie Gera in Zukunft voranzubringen ist.“

Acht Projekte für Smart City Gera sind mit insgesamt 3,3 Millionen Euro Förderung bestätigt:

- Digitales Theater 250.780 Euro SMARTCity-App/Digitales Stadtleitsystem 100.000 Euro

- Partizipative Stadtplanung/Bürgerbeteiligungsportal 100.000 Euro

- Smarte Abfallwirtschaft 235.550 Euro

- Sensorik und Smart Metering 305.000 Euro

- Transformierter Bürgerservice(die finale Rückmeldung des Fördermittelgebers für diese Maßnahme steht noch aus) 656.250 Euro

- Energie- und Ressourceneffizienz im Quartier 77.500 Euro

- Transformation mittelstädtischer Mobilität 1.156.517 Euro

- Budget zur zukünftigen Erweiterung für die vom Fördermittelgeber bestätigten Umsetzungsmaßnahmen 420.775 Euro