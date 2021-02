Mama Lena Gäbelein mit Tochter Mathilda Ella, die am Montag im Geraer Klinikum zur Welt kam.

Gera. Mathilda Ella erblickte an diesem schneereichen Montag das Licht der Welt. Vom aufregenden Weg ins Klinikum bekommt sie kaum etwas mit.

Durch den Tiefschnee in den Kreißsaal: Aufregender Geburtstag für kleine Geraerin

Wenn Mathilda Ella später einmal mehr vom Tag ihrer Geburt erfahren möchte, dann werden ihre Eltern einiges zu erzählen haben. Die kleine Erdenbürgerin kam an diesem so schneereichen Wintermorgen am Montag, 8. Februar, im Geraer SRH Wald-Klinikum zur Welt – auch dank des vollen Körpereinsatzes ihrer Mama Lena Gäbelein fast pünktlich.