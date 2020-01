Durch List Geraer Stasi-Zentrale besetzt

Ein Zettel hing an der Wohnungstür von Sylvio Nitschke „Wir wollen die Stasi-Zentrale besetzen. Bist du dabei?“ Er war dabei vor 30 Jahren. Aus ein paar Stunden wurden Tage. Sylvio Nitschke, Roland Geipel und Reinhard Keßler sowie andere Mutige, die als Besucher kamen, erinnerten sich an die Zeit der Besetzung und Auflösung der Bezirksverwaltung Gera des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS). Über seine Wahrnehmung des politischen Umbruchs in Westdeutschland sprach Peter Engelbrecht. Der 60-Jährige ist Redakteur beim Nordbayerischen Kurier in Bayreuth und Buchautor. Er schrieb unter anderem über die frühere innerdeutsche Grenze und über das (MfS) . „Seit Jahren recherchiere ich immer wieder bei der BStU in Gera. Für mich ist die Behörde eine wichtige Informationsquelle für die zeitgeschichtliche Forschung.“

Kinder sollen mehr aus dieser Zeit erfahren

Nicht nur Zeitzeugen wie Tilo Wetzel oder Bernd Bergner fanden am Freitag den Weg ins Stasi-Unterlagen-Archiv in der Hermann-Drechsler-Straße 1. Auch junge Leute wollten sich über die Ereignisse von damals berichten lassen. Unter ihnen war Theresa Lankisch. „Die Eltern meines Stiefpapas waren in dem Staatsapparat verankert. Mich interessiert und beschäftigt das Thema. Ich will mehr darüber erfahren.“ Mit Familie nahm Thomas Bösewetter aus Niederpöllnitz an der Veranstaltung teil. „Meine Kinder sollen wissen, wie die Erstürmung erfolgte. Vorher machten wir noch eine Führung durchs Haus. Mich beeindruckte die Technik und die Massen an Akten, die noch vorhanden sind.“

„Das Leben kann nur in der Schau nach rückwärts verstanden, aber nur in der Schau nach vorwärts gelebt werden.“ Mit diesen Worten des dänischen Schriftstellers Søren Kierkegaard begann Reinhard Keßler, Leiter der Außenstelle Gera des BStU, den spannenden Rückblick. Ausgangspunkt war die Besetzung der MfS-Bezirksverwaltung am 6. Januar. Die erfolgte mit einer List, erzählten die Beteiligten. Unter dem Vorwand, den Abtransport der Waffen zu kontrollieren, blieben sechs Leute einfach in der Zentrale. Dass jene nicht gestürmt wurde und dass Akten nicht vernichtet wurden, sondern für die Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit und persönlicher Schicksale gesichtet werden konnten, ist besonnenen Aktivisten zu verdanken. Zu ihnen zählte Pfarrer Roland Geipel. Er gehörte auch dem späteren Bürgerkomitee Gera an, in dem Vertreter der alten und neuen Parteien einen Platz fanden.

Drang nach Veränderung vereint

Die Teilnehmer der Runde sprachen offen über ihre Beweggründe, sich an der gefährlichen Aktion zu beteiligen, über ihre Familien, die während dieser Tage Repressalien ausgesetzt waren und über ihre Blauäugigkeit gegenüber den gewieften Stasi-Offizieren. Doch alle Mutigen vereinte der Drang nach gesellschaftlicher Veränderung ohne Bespitzelung. Das machte sie stark, „das Heft nicht aus der Hand zu geben“, so Sylvio Nitschke.

Der 80-jährige Roland Geipel mahnte die Besucher zu Vorsicht mit Schwarz-Weiß-Malerei. Die Grauzone sei sehr groß, auch heute noch. Sylvio Nitschke plädierte dafür, Werte zu erhalten. Er vermisse mehr Menschlichkeit und Empathie. „Am Rad der Geschichte gewesen zu sein“, sah Reinhard Keßler diese Zeit. Eine differenzierte Bewertung wünschte sich Gast Bernd Bergner. „Es wird zu pauschal über Menschen und das System geurteilt.“