E-Bikes gestohlen - Wohnungsdurchsuchung endet vor Haftrichter in Gera

Gera. Das sind die Polizeimeldungen aus Gera am Mittwoch.

In der Nacht zum Dienstag drangen Unbekannte gewaltsam in mehrere Keller in der Südstraße in Gera ein. Die Diebe hatten es auf ein E-Bike, sowie ein ferngesteuertes Fahrzeug abgesehen.

Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Zudem verursachten die Unbekannten durch ihr gewaltsames Vorgehen Sachschaden in unbekannter Höhe. Wie die Polizei mitteilte, konnten die Diebe unerkannt flüchten.

Weitere E-Bikes entwendet

Ebenfalls zu einem Diebstahl von E-Bikes kam es in der Reichsstraße. Hier gelangten Unbekannte auf einen Innenhof und entwendeten zwei E-Bikes in Höhe einer vierstelligen Summe.

Die Polizei gab an, dass sich der Vorfall ebenfalls in der Nacht zum Dienstag zugetragen haben muss. Ob ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen besteht, ist derzeit nicht bekannt.

Scheibe eines Bistros eingeschlagen

In der gleichen Nacht warfen Unbekannte einen Stein in das Schaufenster eines Bistros in der Langenberger Straße. Die Doppelglasscheibe ging dabei zu Bruch.

Anschließend flüchteten die Randalierer unerkannt. Die Polizei Gera bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0365 8290 zu melden.

Mann nach Wohnungsdurchsuchung verhaftet

Zu einer Wohnungsdurchsuchung kam es am Montagabend nach einer Personenkontrolle in der Geraer Gagarinstraße. Wie die Polizei mitteilte, fanden sie bei einem 53-Jährigen mehrere Gramm Betäubungsmittel.

Im Anschluss durchsuchten die Beamten die Wohnung des Mannes. Dort konnte die Polizei weitere Rauschmittel sicherstellen und verhaftete den 53-Jährigen.

Am Folgetag führten ihn die Polizisten dem Haftrichter vor. Dieser ordnete Untersuchungshaft an.

