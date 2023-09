Ehrenmedaille der Awo für Antje Pelzel aus Gera

Gera/Erfurt. Dafür wird die Geraerin vom Landesverband gewürdigt:

Antje Pelzel aus Gera hat die Ehrenamtsmedaille der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Thüringen überreicht bekommen. Damit wird sie vom Landesverband für ihr außergewöhnliches freiwilliges Engagement ausgezeichnet.

„Antje Pelzel ist in Gera nicht wegzudenken: Sie ist in zahlreichen Vereinen und in der Stadtpolitik aktiv, Mitorganisatorin zahlreicher Veranstaltungen, sie engagiert sich gegen rechts und gegen undemokratische Entwicklungen“, sagt die Awo Thüringen zur Begründung.

Mitbegründerinder „Zeitgeschenke“

Zu Beginn der Corona-Pandemie habe Antje Pelzel gemeinsam mit Mitstreitenden den Awo-Förderverein „Zeitgeschenke“ gegründet. Der Verein setzt sich besonders für mehr Verständnis und Aufmerksamkeit für Demenz-Erkrankungen ein, zum Beispiel durch gemeinsame Aktionen von Betroffenen und Schülern. Bei Aktionstagen wie „Awo gegen Rassismus“ oder „Gold statt Braun“ ist der Förderverein jedes Jahr vertreten.

Die Ehrenamtsmedaille wurde am 22. September auf dem traditionellen Awo-Ball im Erfurter Kaisersaal verliehen. Der Ball fand bereits zum 22. Mal zu Ehren der zahlreichen freiwilligen Helferinnen und Helfer statt, die sich thüringenweit in den sozialen Einrichtungen und in den Kreis- und Ortsverbänden der Arbeiterwohlfahrt engagieren. Insgesamt nahmen rund 350 Gäste am Awo-Ball teil, darunter zahlreiche Ehrengäste aus Politik und Gesellschaft.