Ehrennadel in Silber an Geraer Maler und Lackierer verliehen

Gera. Der Geraer Maler und Lackierer Jochen Weber wird von der Handwerkskammer geehrt.

„Das ist wirklich eine Überraschung“, gestand Jochen Weber. Der Maler und Lackierer durfte am vergangenen Mittwoch aus den Händen von Udo Ritter, Vizepräsident der Handwerkskammer für Ostthüringen, die „Silberne Ehrennadel“ entgegennehmen. Mit der hohen Auszeichnung werden die Verdienste des Malermeisters um das Handwerk in Ostthüringen gewürdigt. „Sie wagten am 15. Oktober 1991 den Schritt in die Selbstständigkeit und wurden mit dem Maler- und Lackiererhandwerk in die Handwerksrolle der Handwerkskammer für Ostthüringen eingetragen. Bis zum heutigen Tag führen Sie Ihr Handwerksunternehmen in Gera-Trebnitz mit großer Liebe zum Beruf, Einsatzbereitschaft, handwerklichem Geschick und unternehmerischem Erfolg“, sagte Vizepräsident Udo Ritter in seiner Laudatio.

Er würdigte zugleich Jochen Webers großes Engagement als ehrenamtlicher Rechnungsprüfer, bei der Gewinnung von beruflichem Nachwuchs, bei der Teilnahme an Veranstaltungen und Messen sowie als Vorstandsmitglied des Landesinnungsverbandes.

Mit zwei Mitarbeitern startete Jochen Weber 1991 in die Selbstständigkeit und beschäftigte zwischenzeitlich zwölf Leute. Vor wenigen Tagen 65 Jahr alt geworden, arbeitet der Meister mittlerweile allein und ausschließlich für private Kundschaft. „Ich habe viele Stammkunden in Gera und Umgebung. Mein Terminbuch ist bis Ende des Jahres gut gefüllt“, erzählt Jochen Weber. Dabei ist er auf das Vertrauensverhältnis zu seinen Auftraggebern besonders stolz. Das beginne bei vorbildlicher Zahlungsmoral und gehe soweit, dass viele ihm während einer Abwesenheit die Schlüssel zu ihren Refugien aushändigten.

Für Handwerkliches – angefangen von Maler- und Tapezierarbeiten über Fassadengestaltung bis hin zum Verlegen von Fußboden – ist Jochen Weber der Profi. Ehefrau Gudrun hilft im Büro und hält ihm so den Rücken frei – wofür er sehr dankbar ist. „Solange es Spaß macht und die Gesundheit mitspielt“ möchte Jochen Weber gern weiterarbeiten. In seiner langen Berufszeit hat der Fachmann etwa 15 junge Leute ausgebildet. „Leider arbeiten die wenigsten noch als Maler“, bedauert er. Die Not um Berufsnachwuchs ist groß. „Nur sieben junge Leute haben zuletzt als Maler für Ostthüringen ausgelernt. „Die Zahlen sind seit Jahren die Katastrophe“, sagt Innungsobermeister Thomas Jüttner und weiß, dass das Handwerk besser als sein Ruf ist. „Junge Leute haben hier alle Chancen. Sie werden händeringend gesucht, treffen auf einen Markt und können vielfach Betriebe übernehmen. Besser geht es nicht.“