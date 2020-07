Gera Blick in den Schwurgerichtssaal des Justizzentrums Gera, Landgericht

Bei Messerattacke in Gera gerettet: Helfer soll erst nach Prozess geehrt werden

Es ist nicht das erste Mal, dass nach der schweren Messerattacke auf zwei Männer im Februar in der Leipziger Straße in Gera eine Reaktion der Stadtspitze erwartet wird. Mit der überregionalen Berichterstattung über den Helfer Stephan Werner, der in der damaligen Situation wohl viel Schlimmeres verhinderte, wurden Rufe nach einer öffentlichen Würdigung des Geraers für dessen Zivilcourage laut.

Wie die Stadt Gera auf Nachfrage erklärt, sehe man trotz erhöhter Medienpräsenz dieses Themas derzeit noch von einer öffentlichen Äußerung dazu ab.

Begründet wird das mit dem laufenden Verfahren beziehungsweise dem Prozessauftakt am 22. Juli am Landgericht, wo alle Fakten und der Tathergang detailliert erörtert würden.

Geraer Polizei: Gängige Verfahrensweise

Im Nachgang der Verhandlung ist eine Ehrung natürlich denkbar, die Kontaktdaten des Helfers lägen vor, heißt es. Das nennt auch die Landespolizei die „gängige Verfahrensweise in solchen Fällen, bei denen eine Straftat im Raum steht die zur Hauptverhandlung kommt“. Hintergrund sei, „gerichtliche Verfahren nicht durch Parteiaussagen in der Öffentlichkeit zu gefährden“. Polizei und Stadt Gera stünden hierzu in Kontakt mit der Staatsanwaltschaft und hätten diese Vorgehensweise abgesprochen.

Bei der Rettung bei Unglücksfällen wiederum, erklärt die Polizei, könne die Würdigung sofort erfolgen.