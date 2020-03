In Gera-Lusan soll zwischen Nürnberger Straße und Werner-Petzold-Straße ein Neubaugebiet für Einfamilienhäuser entstehen.

Gera. Eine gut erschlossene Brachfläche in Gera-Lusan soll bald Baugrundstücke für Einfamilienhäuser bieten.

Eigenheime in Gera-Lusan möglich machen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eigenheime in Gera-Lusan möglich machen

Die Stadt will Bauraum für Einfamilienhäuser in Lusan schaffen. Dafür setzt sie einen Bebauungsplan „Wohnen am Brüte-Grünzug“ für die nördliche Werner-Petzold-Straße auf und warb im Bauausschuss mit einer Beschlussvorlage für das Vorhaben. „Wir wollen mit den Baugrundstücken einen Impuls geben, dass der Stadtteil Lusan wieder für Familien mit Kindern attraktiver wird“, begründete Stadtplaner Konrad Steinbrecht aus dem Baudezernat das Projekt.

Noch schießen auf der Brachfläche (hier mit blick Richtung Karl-Matthes-Straße) nur kleine Bäume aus dem Boden. Hier könnten sich bald Familien ein neues Zuhause aufbauen. Foto: Peter Michaelis Mit dem Ziel, mit anderen Wohnformen die Bevölkerungsstrukturen zu stabilisieren und so den Altersdurchschnitt der Bewohner des Stadtteils etwas anzuheben, will man dort, wo früher eine Schule und Wohnblöcke gestanden haben, neue Wohnbebauung möglich machen. Rechts und links der nördlichen Werner-Petzold-Straße sollen lange brach liegende Flächen erschlossen werden. Die Baufelder liegen auf der linken Seite der Straße bis zum Ärztehaus, auf der rechten Seite bis zur Straßenbahnwendeschleife Brüte. „Um die Baufelder zu erschließen, wird der Bau von kleineren abzweigenden Straßen oder einer Ringstraße nötig werden“, schilderte Steinbrecht die Überlegungen. Die Grundstücksaufteilung wolle man dann flexibel gestalten, sehe vor allem Gebäude mit eventuell begrünten Flachdächern vor. Lärmschutzmaßnahmen zur Straßenbahnlinie mitdenken Weil die Straßenbahnlinie entlang der Nürnberger Straße das Baufeld bogenförmig umschließt, sieht die Stadtverwaltung Verkehrslärm als möglichen Konfliktpunkt. „Die Gebäude müssten mit bestimmten Wandstärken und Lärmschutzfenstern entsprechend gebaut werden. Auch eine grüne Lärmschutzwand zur in der Nähe befindlichen Sport- und Freizeitanlage oder eine Lärmschutzwand zur Straßenbahntrasse hin ist denkbar“, sagt der Stadtplaner. Der Bebauungsplan soll helfen, die Stadt-Umland-Wanderung potenzieller Eigentumsbildner eindämmen. Durch fußläufige Nahversorgung, den Brüte-Grünzug und die Anbindung an den Nahverkehr sei die Fläche dafür prädestiniert. Der Bauausschuss stimmte daher für die Beschlussvorlage und die Fortführung des Vorhabens.