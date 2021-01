Eigentlich sollte der Bau des neuen "Försterhofes" schon laufen

Tina Puff

Korbußen. Eine große schneebedeckte Brache umrahmt mit einem Bauzaun ziert noch immer das Zentrum der Gemeinde Korbußen. Einst stand hier der Försterhof, ein Drei-Seiten-Hof, errichtet im 17. Jahrhundert, sagt Manfred Lamprecht, Korbußens Bürgermeister.

Er ist betrübt, denn schon seit langem ist dieses Projekt eines seiner Herzensangelegenheiten. 2019 konnte die Gemeinde nach längerem Kampf das 3400 Quadratmeter große Areal kaufen. Der Dreiseitenhof war jedoch nicht zu retten, er wurde mit Fördermitteln abgerissen.

Danach sollte es eigentlich losgehen mit dem Neubau. Geplant ist die Errichtung eines Dreiseitenhofes mit Fachwerk. Die Planungen der Bauplanungsgesellschaft B+W aus Neustadt/Orla füllen bereits einen von Lamprechts vielen Ordnern. Vorgesehen ist ein Gebäude für die Feuerwehr mit allem was dazu gehört, so Lamprecht. Ein weiteres Gebäude soll als Gemeindezentrum mit Sitz des Bürgermeisters, einem Friseur und vielleicht einer Praxis für Ergo- oder Physiotherapie dienen und eines soll künftig einen Gemeindesaal beherbergen. Auch Parkplätze waren in der Planung bedacht.

Seit Juni/Juli 2020 gehen aber die Planungsunterlagen hin und her zwischen dem Bauamt des Landratsamtes Greiz und des Planungsbüros. Immer wieder seien Änderungen nötig, die zu Zeitverzögerungen auch bedingt durch die Pandemie führen, sagt Lamprecht. "Nach wie vor haben wir keine Baugenehmigung vorliegen." Diese sei aber auch vonnöten, um die notwendigen Fördermittel zu beantragen. Insgesamt will die Gemeinde rund fünf Millionen Euro in das Projekt investieren, davon sind 65 Prozent die als Fördermittel und zehn Prozent die als Leader-Projekt beantragt werden sollen.

Für das Feuerwehrgebäude könne die Gemeinde keine Fördermittel beantragen. Hier gebe es nur eine Pauschale für einen Stellplatz in Höhe von 80 000 Euro. Der Gemeinde Korbußen stehe aufgrund ihrer Gemeindegröße von rund 430 Einwohnern nur ein Stellplatz zu, erklärt Lamprecht. Dabei finde das Gewerbegebiet, für das die Gemeinde einen Mannschaftswagen vorhalten muss, keine Berücksichtigung, ärgert sich Korbußens Bürgermeister.