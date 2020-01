Bad Köstritz. Eigentümer der maroden Türmchenvilla in Bad Köstritz will nicht mehr verkaufen.

Eigentümer der Türmchenvilla in Bad Köstritz verkauft nicht

Noch immer ärgert sich das Ehepaar Kamolz über das Nein der Volksvertreter am 12. Dezember vergangenen Jahres zur Stadtratssitzung in Bad Köstritz. Diese hatten sich gegen den Kauf der Türmchenvilla ausgesprochen. „Nun wird sie über Jahre weiter verfallen und ein Schandfleck bleiben“, mutmaßen die Eheleute. Ihnen gehört das Nachbargrundstück in der Schillerstraße 1. Täglich schauen sie auf das unansehnliche aber historische Gebäude mit abbrechenden Steinen und auf die mit Holz verschlagenen Fenster. Hinter der Absperrung ist das Gestrüpp mannshoch. Horst Kamolz hält als Beweisstücke Zinkbleche in der Hand, die vom maroden Nebengebäude der Türmchenvilla durch den Wind auf ihren Hof geflogen sind.

Als Buhmann will sich die Freie Wählergemeinschaft (FWG) allerdings nicht sehen. Ihre fünf Abgeordneten und die drei der Linken stimmten gegen den Grunderwerb und die Sicherheitsmaßnahmen der Türmchenvilla. Die CDU sagte einstimmig Ja. Acht zu Acht. Diese Pattsituation bedeutete, dass der Beschluss nicht zustande kam. Steffen Mehlhorn, Fraktionsvorsitzender der FWG, bemängelte, dass kein schriftliches Gutachten über den wirklichen Zustand des historischen Gebäudes vorlag. Gewünscht hätten sich alle eine Vorabbesichtigung. „Die in Aussicht gestellten Fördermittel für den Kauf und die Grundsicherung mit Dach, Außenfassade und Abriss des Nebengebäudes in Höhe von 500.000 Euro werden mit großer Wahrscheinlichkeit niemals reichen. Zudem habe ein Konzept der Nutzung gefehlt. Die von der Architektin anfänglich geschätzten 2,3 Millionen Euro für die Sanierung lagen plötzlich bei drei Millionen Euro.“ Die Katze im Sack würde er niemals kaufen. Der Naumburger Besitzer der Türmchenvilla will diese nun nicht mehr verkaufen, versicherte er in einem Telefonat. „Das Nebengebäude wird allerdings abgerissen. Wir warten auf den Statiker. Der wird am 24. Januar nach Bad Köstritz kommen.“ Auch von einer Renovierung der Villa sprach der Eigentümer. Ob er selbst einziehen will, ließ er offen. Trotz dieser unerwarteten Wendung versichert Bürgermeister Dietrich Heiland (CDU) besorgten Köstritzern, dass er sich mit deren Unterstützung weiterhin für den Erhalt der stadtprägenden Villa in der Werner-Sylten-Straße einsetzen wird. Das historische Gebäude stammt aus den Jahren um 1900. Nach der Wende wechselten mehrmals die Eigentümer. Viel passierte seitdem nicht.