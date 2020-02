Gera. Stets orientiert sich der Kinderschutzverein Schlupfwinkel, in dem 40 Mitarbeiter und bis zu 30 Ehrenamtliche für Kinder in Not da sind, an neuen Sorgen der Jüngsten.

Ein Bett und ein Telefon - damit fing der Verein in Gera an

Mauerfall 1989. 100 Euro Begrüßungsgeld locken Einkaufstouristen westwärts. „Manche Eltern kamen nie zurück. Ihre Kinder blieben sich selbst überlassen“, erinnert sich Geschäftsführerin Silvia Krause. „Im Lusaner Kinderheim wurde ein Notbett aufgestellt. Ehrenamtliche kümmerten sich um plötzlich verwaiste Kinder. Ein Bett und ein Sorgentelefon, das war der Anfang unseres Vereins.“

Der erste ostdeutsche Kinderschutzverein nahm am 1. März 1990 in Gera seine Arbeit auf. Massenarbeitslosigkeit und Unsicherheit erfassten viele Familien. „In dieser Zeit aufgewachsene Kinder sind nun selbst Eltern, und einige ihrer Kinder wieder in unserer Betreuung“, verweist Gisela Göldner vom Kinderschutzdienst auf soziale Brüche, die bis heute wirken.

Verein erreicht Menschenaller Generationen und Kulturen

Stets orientiert sich der Verein, in dem 40 Mitarbeiter und bis zu 30 Ehrenamtliche für Kinder in Not da sind, an neuen Sorgen der Jüngsten. Seit 1990 ist thüringenweit das Sorgentelefon geschaltet. Seit 1994 nimmt sich der Kinder- und Jugendschutzdienst der Opfer von körperlicher, seelischer und sexueller Gewalt an, berät und schützt sie bis in den Gerichtssaal. Seit 1997 unterstützen ambulante Hilfen Teenager, um Heim oder Straftaten zu verhindern. Seit 2007 leistet der Schlupfwinkel Schulsozialarbeit und stellt seit 2019 Schulsozialarbeiter. Im Bieb­lacher Familienzentrum erreicht der Verein Familien und Bürger aller Generationen und Kulturen.

„Kamen anfangs Kinder ab zwölf Jahren selbst zu uns, nehmen wir nun Babys in Obhut“, so Silvia Krause zur neuen Situation, die gestiegener Aufmerksamkeit, doch auch fehlenden Pflegeeltern und Bereitschaftspflegestellen geschuldet ist. So kam 2013 zur Kinderschutzwohnung mit acht Plätzen eine zweite mit sechs Plätzen hinzu. Für 0- bis 4-Jährige ein Stück liebevolle Familie. „Eltern, die keinen Zugang zu eigenen Gefühlen haben, kommen mit ihrer Elternrolle schlecht klar“, so Gisela Göldner.

Die hilfreiche Mehrgenerationenfamilie sei die Ausnahme. Vorstandsvorsitzende Manuela Lange warnt vor dem Ausweg, den Mütter und Väter in der Sucht suchen. Viele seien psychisch erkrankt. Eine Erhebung von Gesundheits- und Jugendamt der Stadt Gera ergab, dass die Zahl der Kinder psychisch kranker Eltern auffällig zunimmt. Viele Fälle der Erziehungsbeistände gehören diesem Klientel an, für das eine neue Gruppe geplant ist.

Dringlichkeit ist längstwissenschaftlich erwiesen

Die Dringlichkeit sei längst wissenschaftlich erwiesen, doch fehle die schnelle Finanzspritze. Im Verein arbeiten Hochschulabsolventen und pädagogische Fachkräfte, drei Studenten werden ausgebildet. Sozialarbeit sei keine altruistische Beschäftigung Freiwilliger, sondern brauche Experten. Deren politisch- finanzielle Anerkennung lasse auf sich warten. Deshalb dankt der Verein allen Spendern, die beispielsweise die Ferienlager oder die zweite Kinderschutzwohnung ermöglichten.

Am 6. März feiert Schlupfwinkel mit einer Tagung im Rathaussaal und im Sommer mit einem Fest den Geburtstag.