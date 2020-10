Der alte Schulgarten auf dem großen Gelände der Grundschule „Am Bieblacher Hang“ in der Dr. Theodor-Neubauer-Straße soll ein Gemeinschaftsgarten und ein Treffpunkt für Nachbarn werden. Dafür wurde jetzt der Spatenstich gesetzt.

Genauer gesagt begannen die Arbeiten in der vorigen Woche mit dem Abreißen der Sitzbänke unter dem Dach des grünen Klassenzimmers. Alles soll großzügiger werden. Jason Feifel und Kevin Theilig vom Berufs- und Fortbildungszentrum Gera (BFG) aus der Tschaikowskistraße erledigten gemeinsam mit Ausbilder Ulf Hamp die ersten Arbeiten.

Der Bildungsträger gehört ebenso wie das Geraer Jugendamt und die Schulsozialarbeit des Vereins Streetwork Gera zu den Machern des Projekts, das aus dem Thüringer Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen – Familie eins99“ im ersten Jahr mit 10.000 Euro, einschließlich Personalkosten, unterstützt werden soll.

Jugendamtsleiterin Birgit Klemm berichtete den Mädchen und Jungen der Klasse 3b von ihrer Freude. „Weil es mich richtig glücklich macht, was ihr hier vorhabt“, erklärte sie ihr Strahlen. Pflanzen, pflegen und ernten und dabei mit anderen zusammentreffen, ist der Plan. „Ihr seid in Zukunft Gastgeber für Nachbarn“, machte sie den Kindern ihre neue Rolle klar und versprach, im nächsten Sommer erneut vorbei zu kommen, „um zu sehen, was gewachsen ist“.

Ideen haben die Schüler einige. Viele Beete malte Luca als seinen Gartenentwurf, eine Vogelscheuche mit Zylinder stellt sich Tobias vor und Kevin würde ein Sonnensegel über einen Sitzplatz spannen. Ein Vogelhaus wünscht sich Kuzl und am liebsten einen Pool mit Rutsche hätte Aleksandros gleich neben der Schule.

Erste Arbeiten im Schulgartenunterricht

Was von all dem umgesetzt wird, ist noch nicht entschieden. Klar ist, dass die Beete im Moment trostlos aussehen und der Teich neu gestaltet werden muss. Zuerst wird in dieser Woche begonnen, den Platz für ein neues Gartenhäuschen zu pflastern. „Ich hatte erst gedacht, dass das eine Firma übernehmen muss“, sagt Schulleiterin Ilka Hoffmann. Doch Ulf Hamp traut das den Schülern zu. Donnerstags ist Schulgartentag. In den vier Unterrichtsstunden werden jeweils einige Schüler der beiden dritten und der beiden vierten Klassen zu Landschaftsbauern. Schulsozialarbeiterin Julia Fallinski will auch mit kleineren Schülern außerhalb des Schulgartenunterrichts gärtnern.

Später könnten Kindergärten im Stadtteil, das Jugendhaus Shalom, das Stadtteilgremium, Wohnungsunternehmen, das Beratungsnetzwerk für Flüchtlinge und das ASB Seniorenpflegeheim zu Partnern werden.

„Wir haben enge Kontakte zum Jugendamt. Einfach beim Reden stellte Heike Födisch uns die Idee vor“, erzählt die Schulleiterin. „Wir bringen Leute zusammen und haben hier einen Platz, wo sich Gernationen treffen und selbst mitgestalten können“, sagt Heike Födisch, die damit hofft, dass hier ein Beispiel für andere solcher Gemeinschaftsgärten in Gera entsteht. „Jugendhilfe ist mehr als die Unterstützung wenn die Not groß ist“, sagt Amtsleiterin Birgit Klemm.