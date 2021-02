Gera. Kunden in Geraer Obst- und Gemüseladen im Faschingsoutfit zum Schmunzeln gebracht.

Ein Hauch von Karneval in Gera

Ein bisschen Rosenmontagsstimmung wollten sich Chef Andreas Lätzer-Bürger und die Verkäuferinnen Stefanie Böhm, Nicole Müller und Susanne Seifarth (von links) nicht nehmen lassen. Sie empfingen ihre Kunden in der Vitaminquelle auf der Sorge gut gelaunt in Faschingsverkleidung. Coronabedingt werden die Narren ja in diesen Tagen auf eine besonders harte Probe gestellt. Keine Sitzungen, keine Umzüge keine Partys. Die Karnevalssaison 2021/22 wird hoffentlich wieder gemeinsam feucht fröhlich gefeiert werden können.