Ein Rat fürs Leben vom Bundespräsidenten beim Besuch in Gera

Mit einem Rat an Jugendliche beendet Frank-Walter Steinmeier seinen Besuch in Gera. „Die Summe meiner Erfahrungen ist: Das Leben ist das, was du nicht geplant hast“. Das sagt er auf die Frage von Jugendratsmitglied Lennart Däumer (19), wo Steinmeier stand, als er gerade 18 war.

„Besuch des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (SPD) in Gera am 3. Februar 2020“ stand am Morgen schon in Schönschrift im Goldenen Buch der Stadt Gera, bevor sich der Gast auf den gepolsterten Stuhl mit dem Stadtwappen an der Rückenlehne setzte.

Im Beisein von Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb trägt sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Rathaus-Festsaal in das Goldene Buch der Stadt Gera ein. Foto: Peter Michaelis

Mit einem Kugelschreiber mit dem Aufdruck „Gera“ verewigte sich der Bundespräsident mit seiner Unterschrift. Danach stellte ihm Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) Mitglieder des Geraer Stadtrates und Mitarbeiter der Stadtverwaltung vor, bevor sich alle im Anschluss auf Einladung des Gastes zu einem Gruppenbild im Saal versammelten.

„Ich habe mich gewundert, dass so wenige da sind“. Eva Jähnert, 71 Jahre, aus Gera, steht kurz vor elf Uhr auf dem Kornmarkt vor der Kaffeerösterei Mahlwerk. Sie will ein Foto machen, wenn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier aus dem kleinen Café kommt. Drinnen wird am Tresen für ihn und den Oberbürgermeister die Espresso-Hausmarke serviert. Ich freue mich, dass er sich für Kaffee interessiert“, sagt Inhaber Marco Franze.

Dafür ist draußen Peter Jähnert aufgeregt. Fast verpasst er, ein Foto aufzunehmen. Frank-Walter Steinmeier, der schon zum Markt laufen will, erkennt die Situation und stoppt für ein gemeinsames Foto. Erst wird nur Eva Jähnert in die Mitte genommen. Dann kommt ihr Mann dazu. „Darf ich Sie anfassen?“, fragt der den Bundespräsident. Er tut es und ruft vor Freude: „Er ist zum Anfassen!“ Ein herzliches Lachen vereint alle vier Fotografierten.

Nach der Kaffeetafel mit 15 Geraern, die auch auf Vorschlag des Oberbürgermeisters ins Café Kanitz eingeladen worden waren, läuft der Präsident durch die Innenstadt und trifft sich in der Tonhalle mit dem Geraer Jugendrat und jungen Stammgästen aus dem Jugendclub C-One.

Zwölf junge Leute sitzen mit ihm, Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke), Julian Vonarb und Ines Wegner, Leiterin des Stadtjugendrings, im Kreis. Jugendratsmitglied Jade Gawlik erzählt, dass sie vorigen Sommer nach elf Monaten Aufenthalt aus Taiwan zurückgekehrt sei. „Ich hatte früher eine ziemlich negative Einstellung zu Gera“, gesteht sie und erzählt, dass Fotos von ihrer Heimatstadt in Brasilien und Thailand Staunen ausgelöst hätten. „Hat das Ihr eigenes Bild über Gera verändert?“, fragt der Bundespräsident. „Ja, schon“, sagt die 17-Jährige.

„Man sieht, dass die Stadt vieles versucht und macht“, meint Tillmann Becker, ebenfalls Mitglied des Jugendrates. Was er sich vom öffentlichen Nahverkehr wünsche?, will Frank-Walter Steinmeier wissen. „Das Nachtleben ist nicht schlecht, aber vom Nachtleben nach Hause zu kommen, ist schwierig“, antwortet der 16-Jährige. Manche Ortsteile und Dörfer seien nach zehn oder früher nicht mehr zu erreichen. Außerdem fordert er, das Azubi-Ticket nicht nur für Azubis, sondern für alle Schüler einzuführen. „Und für FSJler, die bisher komplett vergessen wurden“, so Tom Liebschner. Der 18-Jährige hat sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr am Theater beworben. „Jetzt nicht mehr“, sagt Vonarb. Auch Holter reagiert. „Da hätte man auch selbst drauf kommen können“.

Seit Sommer 2019 gehört Yazan Zakarya zum Jugendrat. Damit will er auch seinen Landsleuten in der Stadt helfen. „Hier brauche ich keinen deutschen Pass, den ein Politiker haben muss“, sagt der 23-Jährige, der 2013 aus Homs in Syrien floh und heute in Gera im zweiten Lehrjahr Bankkaufmann lernt. Abgeordneter will er werden, wie er sagt. Auf die rhetorische Frage, dass Integration doch nicht nur Sprache bedeuten könne, sagt Steinmeier: „Sie haben es eigentlich gerade erklärt. Sie werden von den Gleichaltrigen einbezogen mit den gleichen Möglichkeiten“.