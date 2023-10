Ein Schwerverletzter bei Auseinandersetzung in Gera

In Gera gab es am Sonntag eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein Beteiligter wurde schwer verletzt.

In Gera kam es am Sonntag zu einer körperlichen Auseinandersetzung von mehreren Personen vor einem Café in der Christian-Schmidt-Straße. Wie die Polizei am Montag informierte, eskalierte ein Streit zwischen sechs Männern. Im Verlauf der Auseinandersetzung seien drei der Beteiligten im Alter von 37, 38 und 48 Jahren von ihren Kontrahenten im Alter von 21, 24 und 34 Jahren massiv attackiert worden, wobei ein Baseballschläger sowie ein Messer zum Einsatz gekommen sei.

Zwei der Angegriffenen seien leicht und einer schwer verletzt worden. Keine der Verletzungen seien lebensgefährlich gewesen. Die Männer mussten medizinisch versorgt werden. Zwei der drei Täter seien gestellt und vorläufig festgenommen worden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden beide wieder entlassen. Der Aufenthalt des dritten Täters sei derzeit unbekannt.

Alle Beteiligten seien den Ermittlern namentlich bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum gesamten Geschehen übernommen. Diese würden derzeit noch andauern.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.