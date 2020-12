Ein Schwibbogen für Gera-Langenberg

Auf das traditionelle gemeinsame Weihnachtsbaum-Schmücken mit Langenberger Kindern wurde in diesem Jahr aus bekannten Gründen verzichtet. Auf einen weihnachtlichen Pfarrplatz wollten der Ortsteilbürgermeister Matthias Kirsch und seine Mitstreiter dagegen nicht verzichten. „Weil in diesem Jahr alles irgendwie anders ist, haben wir uns auch wieder etwas anderes überlegt“, sagt er.

Statt eines Weihnachtsbaums erstrahlt in diesem Jahr erstmals ein großer Schwibbogen aus Metall auf dem Platz. Den etwa drei Meter breiten und 1,5 Meter hohen Bogen ziert ein Waldhaus-Motiv, erklärt Kirsch. Der Bogen gehöre zu den größten Schwibbogen, die Mario Harnisch in der großen „Weihnachtsscheune“ seines Geschäfts „Käpt’n Billig“ in Langenberg im Sortiment hat, wie er sagt.

Mit seinem Unternehmen unterstützte er den neuen Weihnachtsschmuck für den Geraer Ortsteil. In die so reduzierten Kosten hätten sich Matthias Kirsch und der Unternehmer Falk Bräuner privat zu gleichen Teilen hineingeteilt, betont der Ortsteilbürgermeister. Sie sponsern den Schmuck, der laut Kirsch dauerhaft im „Inventar“ des Ortsteils verbleiben wird. Neben den Sponsoren dankt er der Familie Erkenbrecher sowie Christian Bujotzek, die am Dienstagnachmittag trotz Schmuddelwetter beim Aufbau geholfen haben. „Ich habe schon ganz viele positive Reaktionen erhalten“, freut sich der Ortsteilbürgermeister.

Neben dem großen Schwibbogen mit seinen zehn Kerzen wurde das Geländer entlang der Zeitzer Straße mit Lichterketten geschmückt, darüber hinaus wird die Fassade des Pfarramtes mit Schneeflocken-Motiven beleuchtet. Fehlt nur noch der angeputzte Weihnachtsbaum, der hoffentlich nächstes Jahr den vorweihnachtlichen Pfarrplatz in Langenberg vervollständigt.