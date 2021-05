Bei dem Unfall am Abzweig Hartmannsdorf verletzte sich eine Person (Symbolbild)

Ein Verletzter bei Verkehrsunfall in Gera - Auto gerammt und davongefahren - Doppelter Einbruch

Gera Das sind die Meldungen der Polizei für Gera.

Auf dem Köstritzer Weg auf Höhe des Abzweiges nach Hartmannsdorf hat sich am Dienstagnachmittag ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person ereignet. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 53-jährige Fahrer zunächst mit seinem Auto vom Köstritzer Weg, aus Richtung Gera kommend, nach links in Richtung Hartmannsdorf abbiegen.

Eine hinter ihm fahrende 61-jährige Autofahrerin übersah dies. Es kam folgend zur Kollision der Fahrzeuge. Neben dem entstandenen Sachschaden wurde die 61-Jährige leicht verletzt. Die genauen Umstände des Unfalls sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Auto gerammt und davongefahren

Als die 57-jährige Fahrerin eines VW Polo am Dienstagmorgen zu ihrem ordnungsgemäß geparkten Fahrzeug kam, musste sie mit Erschrecken feststellen, dass sich auf der Fahrerseite ein größerer Schaden am Fahrzeug befand. Die hinzugerufenen Beamten der Geraer Polizei konnten im Rahmen der ersten Ermittlungen feststellen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein blaues Fahrzeug, vermutlich in der Größe eines Transporters, handelte.

Für die weiteren Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die zur Tatzeit ein eben solches Fahrzeug gesehen haben oder die Tat beobachteten. Sie werden gebeten sich an den Inspektionsdienst Gera zu wenden.

Diverse Elektronikartikel geklaut

Eine 24-Jährige hat am Dienstagabend der Polizei mitgeteilt, dass sich Unbekannte im Zeitraum vom 09.05.2021, ca. 15:00 Uhr bis zum 18.05.2021, ca. 20:00 Uhr Zutritt zu ihrer Wohnung in der Christian-Schmidt-Straße verschafft und daraus diverse Elektronikartikel entwendet haben.

Die Beamten sicherten vor Ort Spuren und nahmen die Ermittlungen zum Geschehen auf. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Gera, unter der Rufnummer Tel.: 0365-82340, zu melden.

Mountainbike aus Keller gestohlen

Die Ermittlungen zu einem Kellereinbruch hat die Geraer Polizei am gestrigen Dienstag aufgenommen. Laut Polizeiangaben drangen der oder die Täter im Zeitraum vom 27.04.2021 bis 18.05.2021 in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Birkenstraße ein und brachen dort die Kellerbox eines 29-jährigen Bewohners auf.

Aus dem Kellerabteil entwendeten die Täter ein weißes Mountainbike. Sofern Sie sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, wenden Sie sich bitte an die Geraer Polizei.