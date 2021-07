Einbrecher in Ronneburg - Laubbläser aus Gartenlaube gestohlen

Ronneburg Die Polizei meldet diese beiden Einbrüche aus dem Kreis Greiz.

Einbrecher in Ronneburg

Den Einbruch in ein Haus in der Altenburger Straße in Ronneburg meldete am Donnerstag ein Zeuge der Polizei. Demnach drangen Unbekannte im Zeitraum vom 29. Juni bis 1. Juli gewaltsam in das Haus ein und verursachten dabei Sachschaden. Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei entfernten sich die Täter ohne Beutegut. Die Geraer Polizei nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen.

Laubbläser aus Gartenlaube gestohlen

In der Zeit vom 29. Juni bis 1. Juli drangen unbekannte Täter gewaltsam in zwei Lauben einer Kleingartenanlage in der Eichertstraße in Münchenbernsdorf ein. Aus einem Schuppen dort stahlen sie einen Laubbläser und flüchteten unerkannt. Die Geraer Polizei fragt: Haben Sie im Tatzeitraum auffällige bzw. fremde Personen in der Gartenanlage beobachtet? Können Sie Hinweise zu den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

