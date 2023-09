Bereits in der vergangenen Woche stellte die Geraer Polizei mehrere versuchte Einbrüche in Praxen fest (Symbolbild).

Einbruch in Geraer Arztpraxis: Täter erbeuten Geldkassette

Gera. Unbekannte Täter drangen gewaltsam eine Arztpraxis ein und entwendeten eine Geldkassette. Die Frage nach möglichen Zusammenhängen mit vorherigen Vorfällen steht im Raum.

Erneut ermittelt die Geraer Polizei zu einem Einbruch in eine Arztpraxis (Physiotherapie). Nach den Informationen der Polizei verschafften sich die Einbrecher in der Zeit von vergangenem Freitag bis Montag gewaltsam Zutritt zu den Praxisräumen in der Otto-Rothe-Straße und durchsuchten die diese.

Mit einer Geldkassette als Beutegut verließen die Täter laut Polizei schließlich den Tatort unerkannt. Bereits in der vergangenen Woche stellte die Geraer Polizei mehrere versuchte Einbrüche in Praxen fest. Inwiefern hier ein Zusammenhang besteht, sei Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Im Rahmen dessen sucht die Kripo in Gera (Tel. 0365 / 8234-1465) nach Zeugen, welche Hinweise zum Geschehen geben können.

