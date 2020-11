Gera. Unbekannte brachen in Gera in ein privates Gelände ein, randalierten und verschafften sich Zutritt zum Keller.

Einbruch in Keller in Gera: Diebe randalierten

Unbekannte Täter verschafften sich am Montagabend Zutritt zu einem privaten Hofgelände in der Hußstraße in Gera. Nach Angaben der Polizei beschädigten sie dort mehrere Türen, durchsuchten den Kellerbereich des Hauses und stahlen eine Schubkarre, Werkzeug und alkoholische Getränke.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter 03658-290 bei der Geraer Polizei zu melden.

