Einbruch in Wohnheim - Trickdiebe gestellt - Unfall mit Traktor

Gera. Das sind die Meldungen der Polizei am Sonntag aus Gera und Umgebung.

Ein Mann hat in der Nacht zu Sonntag versucht, in ein Wohnheim in der Geraer Talstraße einzubrechen. Aufmerksame Anwohner hätten die Polizei über verdächtige Personen informiert, teilt die Polizei mit.

Bei der Durchsuchung des zum Zeitpunkt unbewohnten Heimes fand die Polizei einen 36-jährigen Mann, der versuchte, sich zu verstecken.

In seinen Sachen fand die Polizei Einbruchswerkzeug. Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet.

Trickdiebe gestellt

Am Freitag gegen 13.30 Uhr informierte eine 78-jährige Anwohnerin der Schleizer Straße die Polizei Gera und teilte mit, dass sie und ihr 81-jähriger Ehemann Opfer eines Diebstahls an ihrer eigenen Wohnungstür wurden.

Als es an der Tür klingelte und der 81-jährige Rentner diese öffnete, bat eine davor stehende Familie um eine Spende. Als der Senior den Personen zehn Euro überreichen wollte, bedienten diese sich eigenständig aus der Geldbörse des gutgläubigen Mannes und entwendeten eine unbekannte Summe Bargeld, die das Opfer zuvor bei einer Bankfiliale abgehoben hatte.

Wie die Polizei mitteilt, konnte die Polizei dank der guten Täterbeschreibung der 78-jährigen Frau das Ehepaar mit ihren beiden Kleinkindern finden. Die Täter hatten das Beutegut bei sich.

Die Polizei Gera bittet erneut um Vorsicht und Wachsamkeit.

Verletzte nach Verkehrsunfall

Bei einem Unfall am Freitag gegen 10 Uhr ist eine Frau verletzt worden. Sie war nach Polizeiangaben auf der L3007 zwischen Bad Köstritz und Caaschwitz unterwegs.

Nach ersten Ermittlungen überholte die 33-jährige Fahrerin eines Golf einen Traktor, ohne den Gegenverkehr zu beachten. Um eine Kollision mit einem anderen Fahrzeug zu verhindern, lenkte sie ihr Fahrzeug in den linken Straßengraben. Dabei verletzte sich die Fahrerin und verursachte Sachschaden am eigenen Fahrzeug.

Einbruch in Baustelle

In der Nacht zu Sonnabend drangen unbekannte Täter in ein Baustellengelände einer Pizzeria in der Franz-Petrich-Straße ein und entwendeten hochwertiges Werkzeug. Die Polizei Gera sucht Zeugen unter Telefon 0365-8290.

