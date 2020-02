Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einbruchserie in Gera - Parteibüro beschmiert - Trickbetrüger scheitern - Einbrecher mit Auto

Einbruchserie in Gera

Unbekannte Täter trieben in der Zeit vom Mittwoch zum Donnerstag ihr Unwesen in der Innenstadt von Gera, so dass die Kriminalpolizei nun ermittelt. Der oder die unbekannten Täter versuchten gewaltsam in verschiedene Geschäftsgebäude einzudringen. Bis auf einen Einbruch (Rudolf-Diener-Straße) misslang den Tätern jeweils ihr Vorhaben.

Die Kriminalpolizei Gera sucht Zeugen. Insbesondere werden Zeugen gesucht, die auffällige Personen in der Humboldtstraße (Geschäftshaus, Notariat), Altenburger Straße (Arztpraxis), Rudolf-Diener-Straße (Anwaltsbüro), Sorge (Büro), Sachsenplatz (2 Geschäfte) und Johannisstraße (Bäckergeschäft) gemacht haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden.

Parteibüro beschmiert

Am Donnerstag in der Zeit von 10 Uhr bis 14 Uhr trieben unbekannte Täter ihr Unwesen an einem Parteibüro in der Geraer Johannisstraße. Dabei beschmierten sie unter anderem ein Schild mit schwarze Farbe. Zudem verdreckten sie das Schild, indem Sie es mit Eiern bewarfen. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise hierzu unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen.

Einbruch in Gärten

In insgesamt drei Gärten einer Gartenanlage in der Geraer Kantstraße drangen in der Zeit vom 5. zum 6. Februar unbekannte Täter ein. Dabei hinterließen sie Schaden und stahlen u.a. eine Brunnenwasserpumpe und einen Unkrautverbrenner. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise zum Tatgeschehen unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen.

Einbrecher transportieren gestohlene Fahrzeugteile mit Auto ab

Unbekannte Täter gelangten in der Zeit vom 5. Februar, ca. 16 Uhr, bis 6. Februar, ca. 10 Uhr, unberechtigt auf ein Privatgrundstück im Geraer Ortsteil Hermsdorf. Im Anschluss brachen die Täter gewaltsam in eine dort befindliche Werkstatt ein und stahlen verschiedenste Fahrzeugteile, u.a. Pkw-Motor, Zylinder, Kurbelwellen etc.

Aufgrund der Größe der gestohlenen Fahrzeugteile scheint laut Polizei ein Abtransport mit einem Fahrzeug als wahrscheinlich. Die Kriminalpolizei Gera sucht nach Zeugen. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personen- sowie Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zu den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden.

Nicht auf Trickbetrüger reingefallen

Nachdem ein 67-Jähriger in der Zeit vom 5. zum 6. Februar von einer bislang unbekannten Trickbetrügerin angerufen, reagierte der Mann aus Hohenölsen laut Polizei sehr richtig. Die Anruferin versprach dem 67-Jährigen einen Geldgewinn im 5-stelligen Eurobereich. Für die Transportkosten zur Gewinnübergabe solle er allerdings Code-Karten im Wert von 1000 Euro käuflich erwerben und diese an einen angeblichen Notar übergeben. Der Angerufene erkannte sofort, dass es sich um eine Betrugsmasche handelte, lehnte seinen Gewinn ab und beendete das Gespräch.

Es handelt sich hier um eine polizeibekannte Betrugsmasche. Daher warnt die Polizei erneut: Geben Sie an Ihnen unbekannte Personen keinen persönlichen Daten heraus. Seien Sie bei jeder Geldforderung am Telefon skeptisch und lassen Sie sich nicht aus der Ruhe bringen. Gehen Sie keinesfalls auf die Forderungen der Anrufer ein - halten Sie Rücksprache mit Vertrauenspersonen oder Angehörigen. Informieren Sie Ihre Polizei.