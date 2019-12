Gera. In den letzten Tagen hat es in Gera mehrere Einbrüche gegeben. In einem Fall wird wegen besonders schwerem Diebstahls ermittelt.

Einbruchsserie in Gera

In den vergangenen zwei Tagen gab es in Gera mehrere Einbrüche. Wie die Polizei am Dienstag informierte, drangen unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag in einen Getränkehandel in der Schafwiesenstraße ein. Hier wurden mehrere hundert Schachteln Zigaretten gestohlen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag entwendeten unbekannte Täter mehrere Autoreifen vom Gelände eines Autohandels in der Jenaer Straße in Münchenbernsdorf. Die Polizei Gera leitete ein Ermittlungsverfahren wegen eines besonderen schweren Falles des Diebstahls ein.

Am Montagmorgen zwischen 4 und 8 Uhr gab es einen Einbruch in eine Lagerhalle im Köstritzer Weg in Caaschwitz. Hier wurden Messgeräte und Arbeitsmaterialien gestohlen.

Zum Wert der gestohlenen Gegenstände machte die Polizei keine Angaben. In allen drei Fällen hat die Polizei Gera Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, soll sich an die Polizei unter der Nummer 0365/8290 wenden.