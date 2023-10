Einbrüche und Einbruchsversuche: Die Polizeimeldungen aus Gera

Gera Einbrecher scheiterten bei einem Sanitätshaus und an der Tür eines Kosmetikstudios. In einer Kleingartenanlage hatten Unbekannte hingegen Erfolg.

Wie die Polizei informierte, scheiterten unbekannte Täter bei dem Versuch, in ein Sanitätshaus in der Julius-Storm-Straße einzubrechen. Der Eigentümer, der einen hohen Sachschaden beklagt, konnte den Tatzeitraum auf Freitag, 20. bis Mittwoch, 25. Oktober, eingrenzen. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt unter der Telefonnummer: 0365/82341465 unter Angabe der Bezugsnummer: 0279241/2023 geben können.

Tür hält Einbrechern stand

Zu einem weiteren Einbruchsversuch kam es am Mittwoch in der Saalfelder Straße. Laut Polizeimeldung geriet dabei ein Kosmetikstudio ins Visier von Einbrechern. Jedoch hielt die Eingangstür den Tätern stand, die aufgaben und flüchteten. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Kriminalpolizei Gera unter der Rufnummer: 0365/82341465 und unter Angabe der Bezugsnummer: 0279800/2023 zu melden.

Mehrere Gartenlauben aufgebrochen

In einer Kleingartenanlage in der Straße Zu den Wiesen drangen Unbekannte Mittwochnacht gleich in mehrere Gartenlauben ein. Nach Polizeiangaben, brachen die Täter die Lauben auf und durchwühlten diese. Da nicht alle Eigentümer zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme vor Ort anwesend waren, dauern die Ermittlungen zur erlangten Beute noch an.

